ERSE dá conselhos de poupança de eletricidade e gás

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) reuniu um conjunto de dicas e conselhos que tem divulgado ao longo dos últimos anos num só documento que pretende ajudar as famílias, no contexto da pandemia do novo coronavírus, a saberem como poupar na conta da eletricidade e do gás, bem como nos combustiveis.

O documento, que pode ser consultado na íntegra aqui, lista uma série de recomendações, que vão desde o uso de lâmpadas LED, o que, só por si, permite uma poupança de até oito euros por ano por lâmpada, ao recurso a tomadas inteligentes, que desligam automaticamente vários equipamentos, em vez de os deixar em stand-by. Aqui poupe poupar até 60 euros por ano na conta da luz. Se não tiver tomadas inteligentes, desligue os aparelhos. Em stand-by eles continuam a gastar energia.

Se tem esquentador, desligue-o quando não precisar de água quente. E desligue, também, o fogão ou o forno alguns minutos antes de acabar de cozinhar, porque o calor acumulado vai terminar a cozedura.

Nos combustíveis, estude bem os descontos, quanto mais não seja para perceber se o desconto que está a ser praticado de convém ou se o obriga a gastar mais dinheiro noutras coisas.

Esta é uma iniciativa que a ERSE promete “continuar a multiplicar”, dadas as “preocupações que têm sido reveladas pelos consumidores”. O objetivo é “diminuir dúvidas e serenar os consumidores”, promovendo a sua literacia energética. “Lembre-se que os serviços de fornecimento de energia são serviços públicos essenciais e que, nas atuais circunstâncias, existem muitas solicitações prioritárias a atender. Evite sobrecarregar os comercializadores e distribuidores com ações que pode fazer mais tarde. Durante este período não haverá lugar a cortes de energia, nem ao pagamento de juros. Se for o caso, peça o pagamento da fatura em prestações”, adianta a ERSE.

Aqui fica a lista completa das várias recomendações:

ELETRICIDADE

Use lâmpadas LED e poupe num ano até 8€/lâmpada.

Use as máquinas de lavar com a carga completa e num programa de baixa temperatura.

Se tiver tarifa bi-horária, escolha os horários de vazio para os consumos maiores de energia. Ao utilizar as máquinas no período noturno poderá poupar 20€/ano (máquina de lavar roupa) e 30€/ano máquina de lavar loiça).

Evite usar a máquina de secar roupa. Aproveite o sol e o vento.

Não baixe demais a temperatura do frigorífico e reduza o tempo de abertura da porta.

Evite abrir a porta do forno, usando a iluminação interior.

Com o tempo quente, baixe a temperatura da água do esquentador.

Verifique se a iluminação em cada divisão da casa está sobredimensionada. Desligue algumas lâmpadas.

Use tomadas tomadas inteligentes, que desligam automaticamente vários equipamentos em vez de os deixar em modo ar em modo stand-by (tv, box, equipamento de som,…). Pode poupar até 60€/ano.

Os aparelhos em stand-by continuam a gastar energia, desligue-os totalmente.

Ajuste a potência contratada ao número de aparelhos que liga ao mesmo tempo.

A leitura do contador comunicada por si tem o mesmo valor que a realizada pela empresa. Evite estimativas.

Se a fatura abranger um período maior que o habitual, pode pagar em prestações e sem juros.

GÁS

Desligue o esquentador quando não precisar de água quente.

Desligue o fogão e o forno minutos antes de acabar de cozinhar. O calor acumulado permite terminar a tarefa.

Não pendure objetos nas mangueiras ou nos tubos do gás.

Evite deixar equipamentos a gás ligados sem vigilância.

Se cheirar a gás ou detetar uma fuga, feche rapidamente o redutor e as torneiras do aparelho a gás. Abra portas e janelas!

Informe-se antes de sair de casa onde pode encontrar os preços mais baixos na sua zona.

Pode comprar uma botija de gás, propano ou butano, na maioria dos postos de abastecimento de combustível.

Os donos das botijas de gás (e quem as vende) são obrigados a trocar qualquer botija vazia, independentemente da marca, desde que sejam do mesmo tipo.

A troca da botija de gás é feita no ato de compra de uma botija equivalente e não está sujeita a nenhum pagamento ou prestação de caução por parte do consumidor.

Fique atento quando mudar de fornecedor. As marcas de gás de botija têm redutores diferentes. Pode precisar de comprar um novo.

Evite transportar ao mesmo tempo mais do que duas garrafas de gás, cheias ou vazias, no carro. Se não tiver escolha, garanta o bom acondicionamento e leve as janelas abertas. Não deixe o carro muito tempo ao sol.

Não deite as garrafas de gás. Mantenha-as sempre de pé!

Não ponha as garrafas de gás junto de fontes de calor.

Combustíveis

Encha o depósito ao máximo sempre que possível. Evitará várias deslocações para abastecer.

Quando for encher o depósito, não aperte a pistola ao máximo. Pratique modos de enchimento mais lentos e poupará mais dinheiro.

Estude os descontos! Verifique se os descontos praticados lhe interessam ou o levam a gastar mais dinheiro noutras coisas.

Abasteça logo de manhã ou durante os períodos mais frescos. Nessas alturas do dia o combustível está “mais denso” e, como paga ao litro, comprará mais combustível a um menor preço.

Verifique a pressão dos pneus! Mantenha os pneus do carro em bom estado e não se esqueça de encher a roda de socorro ao máximo, respeitando o limite autorizado. Poupança equivalente: de 1 a 5 cêntimos por litro

Evite transportar carga no tejadilho! Um grande caixote no tejadilho reduz a economia de combustível. Poupança equivalente: de 3 cêntimos a 26 cêntimos por litro.

Não faça da bagageira uma despensa! Retire objetos desnecessários do seu veículo, especialmente os pesados. Poupança equivalente: 2 cêntimos por litro. (por cada 45 kg a mais)

Conduza com precaução! Uma condução suave poupa combustível e permite economizar. Poupança equivalente: de 15 cêntimos a 60 cêntimos por litro

Observe o limite de velocidade! Por cada 8 km/h que conduz acima dos 80 km/h gasta mais 6 cêntimos por litro. Poupança equivalente (reduzindo 10 a 20 km/h): de 8 cêntimos a 15 cêntimos por litro.