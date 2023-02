ERSE estima descida no preço dos combustíveis para esta semana

O preço médio semanal da gasolina 95 simples para esta semana vai descer 0,6%, enquanto o do gasóleo irá baixar 0,9%. O relatório semanal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) explica que para a semana de 27 de fevereiro a 5 de março, o preço eficiente (preço médio semanal) antes de impostos é de 0,860 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 0,932 euros/litro para o gasóleo simples.

Após impostos, o preço eficiente passa a ser de 1,682 euros/litro para a gasolina 95 simples, e de 1,584 euros/litro para o gasóleo simples.

Remetendo para a semana anterior, o regulador diz que média preços de venda ao público, anunciados nos pórticos das estações de combustível, a gasolina 95 simples esteve 3,3 cêntimos/litro acima do preço eficiente e 1,6 cêntimos/litro, acima no caso do gasóleo simples. ".

Em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 1,9% acima do Preço Eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,0% acima do Preço Eficiente", diz a ERSE.

Já no que aos preços com desconto diz respeito, o regulador diz que "a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -1,0% face ao preço eficiente e o gasóleo simples de - 3,9%".

O que em termos absolutos revela que as estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em - 1,7 cêntimos/litro, e para o gasóleo simples, em - 6 cêntimos/litro, abaixo dos respetivos preços eficientes", diz a ERSE.