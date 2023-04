ERSE estratégia regulatória para 2023-2027 em consulta pública

Pedro Verdelho, presidente do conselho de administração da ERSE.

O conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) colocou esta quarta-feira em consulta pública as linhas estratégicas que vão orientar a ação regulatória entre 2023 e 2027. Consulta termina em 5 de maio.

Em comunicado, o regulador refere que estão em causa o Plano Estratégico para o quinquénio que se inicia este ano e o documento que enquadra as principais tendências do setor energético nacional e europeu e os desafios colocados à regulação.

Através das linhas estratégicas propostas, a ERSE pretende reforçar e apostar numa "boa comunicação com os consumidores, promovendo a literacia energética e contribuindo para que os mesmos possam ter um papel ativo no setor e tomem as decisões mais conscientes e ajustadas à sua realidade". "Com o maior envolvimento dos consumidores de energia, a ERSE procurará estar preparada para adequar o contexto regulamentar aos novos atores existentes no setor", lê-se.

"Com a transição energética em curso, a regulação do setor energético tem de se adaptar em todas as suas dimensões, sendo a proteção e empoderamento dos consumidores uma preocupação constante do trabalho da ERSE. A transição energética terá assim de ser inclusiva, permitindo que os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, possam também beneficiar de novas formas de energia, mais limpas e sustentáveis", argumenta o regulador liderado por Pedro Verdelho.