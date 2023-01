ERSE garante poupança de 500 euros na fatura da luz em 2023

© Loic VENANCE/AFP

O presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) garante que neste ano os consumidores domésticos vão pagar menos 100 euros por cada MWh de energia, o que "para uma família com dois filhos" equivale a "uma poupança de cerca de 500 euros por ano". Poe seu turno, a indústria pagará menos cerca de 50 euros por MWh pela energia elétrica que consumir na sua atividade.

Em declarações ao Negócios, Pedro Verdelho, remeteu as medidas para a proteção dos consumidores. Por isso, "a ERSE tem inovado nas suas decisões regulatórias como é o caso da recente decisão tarifária para a eletricidade, com tarifas de acesso às redes negativas que contribuem de forma expressiva para mitigar o impacto da subida dos preços de energia nos consumidores finais".

De referir, que o investimento de 4,5 mil milhões de euros parte do Governo, no sistema elétrico português, permitiu à ERSE reduzir bastante as tarifas de acesso às redes e isso vai impactar no preço final da energia (-55% para as famílias e pequenos negócios; e entre -24 e -38% para empresas, indústrias e setores eletrointensivos).

Apesar das boas notícias, Pedro Verdelho alerta para os desafios que 2023 vai trazer e garante que será "marcado por muitas incertezas relativamente à evolução dos vários vetores energéticos". Um aviso que remete para o aumento de preços que a ERSE determinou em relação ao mercado regulado e que vai provocar um aumento de 1,6% na eletricidade para 941 mil consumidores. Segundo o Negócios, cintando contas feitas pela ERSE, para um casal com dois filhos, e uma fatura média de 95,26 euros, acresce 1,41 euros por mês.

Já no mercado livre, a energia deverá ter "evoluções abaixo da inflação e descontos entre 11 e 15%, ou mesmo manutenções de preços, sem aumentos".