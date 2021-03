ERSE lança guia informativo para consumidores vulneráveis de eletricidade

lampadas luz eletricidade ideia Home-Page-Hero-Image

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou, nesta segunda-feira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Consumidor, o lançamento de um guia informativo para os consumidores "vulneráveis de eletricidade", que estará "em permanente atualização".

Esta iniciativa, explica a ERSE em comunicado, surge na sequência de uma sessão de informação sobre "Eletricidade - como poupar e resolver conflitos e dificuldades", especialmente destinada a técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), os quais, pela proximidade com as famílias económica e socialmente mais vulneráveis, estão na linha da frente do apoio a esses consumidores de eletricidade.

Desta sessão resultou a necessidade de criação de um documento que compilasse um conjunto de orientações com vista a dotar os técnicos das IPSS, mas também de centros autárquicos de informação ao consumidor, associações e outras entidades de grande proximidade com este segmento de consumidores, de informação e ferramentas úteis para o apoio e esclarecimento das dúvidas mais recorrentes.

Face a estes objetivos foram selecionados os temas mais questionados pelos consumidores vulneráveis de eletricidade, apresentando-se um conjunto de perguntas e respostas frequentes e indicando onde encontrar informação complementar ou materiais para uso ou difusão, com dicas de poupança de eletricidade.

O que fazer para ter eletricidade em casa, como escolher o melhor fornecedor, quem tem direito à Tarifa Social e qual o desconto que tem por isso são, apenas, alguns exemplos das questões analisadas no novo guia, que está dividido por oito grandes áreas temáticas, desde a contratação do serviço, à mudança de comercializador, aos contadores, tarifas e preços praticados, mas, também, a questões relacionadas com faturação e pagamento, o fim do contrato, a resolução de conflitos e medidas execionais relacionadas com a pandemia de covid-19.