ERSE procura 200 empresas para testar tarifas de luz dinâmicas

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou um “projeto-piloto” que consiste na aplicação de tarifas cujos preços de eletricidade podem ser alterados com uma antecedência reduzida.

Tal como o Dinheiro Vivo já tinha anunciado, a ERSE está à procura de 200 clientes industriais para testar dois projetos-pilotos que consistem na aplicação de novas tarifas de eletricidade, as tarifas dinâmicas, que visam um uso energético mais eficiente por parte do setor empresarial.

“Por tarifas dinâmicas entendem-se preços de eletricidade que podem ser alterados com uma antecedência reduzida (dias/horas), contrastando com a abordagem tradicional, em que os preços são previamente fixados para um horizonte alargado, normalmente de um ano”, explica a entidade reguladora do setor em comunicado.

A participação nos projetos-piloto, que devem entrar em ação a partir de 1 de junho deste ano, está “destinada apenas aos consumidores industriais, é voluntária e abrangerá 100 consumidores, por projeto-piloto, durante 12 meses”. Uma vez testada a ideia, “a ERSE efetuará uma análise benefício-custo para avaliar o seu mérito para o sistema elétrico”.

A iniciativa da ERSE surge assim com seis meses de atraso. No ano passado o Dinheiro Vivo tinha já dado conta que a partir de 1 de janeiro de 2018, a ERSE iria testar dois novos tipos de tarifas, mais dinâmicas e adaptadas aos perfis de consumo dos clientes, num conjunto de quatro projetos-piloto (dois em Portugal continental, um na ilha da Madeira e outro na ilha de São Miguel, nos Açores) que envolveriam cerca de 400 empresas portuguesas – 100 em cada projeto.

A ERSE anunciou agora que, em vez de quatro, serão então apenas dois projetos-piloto. Da mesma forma, em vez de 400 empresas, serão apenas 200.

“Porquê estes universos? Para implementarmos estes novos tipos de tarifas são necessários smart meters [contadores inteligentes] e nos consumidores empresariais essa tecnologia já está instalada. Queremos testar sim, mas minimizando os custos de implementação. O objetivo são novas tarifas que permitem interagir de forma mais dinâmica com os consumidores, via SMS, por exemplo”, explicou em abril de 2017 Pedro Verdelho, Diretor de Tarifas e Preços da ERSE, ao Dinheiro Vivo, na conferência Desafios da Gestão Ativa da Procura de Energia, organizada pela Universidade da Beira Interior.

A participação destes consumidores industriais (de média tensão para cima) nos testes da ERSE é facultativa e irá prolongar-se por 12 meses, para testar a possibilidade de introduzir novos preços de eletricidade que variem em função de múltiplos fatores: a hora e o dia de consumo, os meses do ano, entre outros. Isto significa que, em vez de apenas poderem optar pela tarifa simples, bi-horária ou tri-horária, os consumidores terão à sua disposição as chamadas tarifas dinâmicas, com uma maior amplitude de preços face ao cenário atual.

Em 2018 estarão então em teste “dois novos conjuntos de tarifas”, a começar por uma, mais estática e definida com um ano de antecedência, mas que apresenta no entanto mais complexidade e seis preços de energia diferentes ao longo do ano (permitindo sinalizar as diferenças entre verão e inverno), com os valores mais elevados a coincidirem com os períodos de maior procura. A segunda tarifa em teste será mais sofisticada e mais dinâmica, com os períodos mais críticos de procura a serem sinalizados juntos dos clientes pelos operadores de redes de distribuição de eletricidade.

Com estes dois projetos-piloto, a ERSE diz querer promover uma utilização mais eficiente do sistema elétrico nacional e explica ainda em que difere o primeiro do segundo programa: “O primeiro projeto-piloto consiste num aperfeiçoamento da Tarifa de Acesso às Redes em Portugal continental, nomeadamente com a diferenciação de preços dentro do período de ponta e com a definição de novos períodos horários mais adequados à transmissão dos custos das redes”, enquanto “o segundo projeto-piloto introduz uma Tarifa Dinâmica no Acesso às Redes em Portugal continental que permitirá a ativação de horas críticas com uma antecedência curta”.

Entre as várias vantagens destas novas tarifas, a ERSE destaca benefícios para o setor dos transportes e distribuição, “devido ao deslocamento do consumo para fora dos períodos de ponta, o que possibilita o adiamento de investimentos em ativos de rede e para a própria produção, devido ao alisamento do consumo (possibilitando o adiamento de investimentos em geração de eletricidade de ponta) e à menor carga durante os períodos críticos”.

Os dois projetos estão exclusivamente destinados aos grandes consumidores de energia, isto é, de muito alta, alta e média tensão, o que significa que o consumidor doméstico não vão poder beneficiar da ideia. “A razão da escolha prende-se com o facto de os consumidores em níveis de tensão superiores já estarem muitos familiarizados com estruturas tarifárias complexas e terem grande capacidade de adequar o seu consumo aos sinais de preço da energia, o que nem sempre sucede com os consumos das famílias”, justifica a entidade reguladora, deixando ainda essa hipótese em aberto para o futuro.

“Considerando a avaliação dos projetos-piloto e a elasticidade-preço de alguns dos consumos em baixa tensão, a ERSE equacionará adaptar ou testar as tarifas dinâmicas para os consumidores domésticos”, termina.