ERSE quer portugueses a mudar o contrato da luz todos os anos

Em média, cada consumidor português muda de comercializador de eletricidade e gás natural de três em três anos. Ainda que muito acima da média europeia, garante a Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE), o regulador defende que a mudança deve ser feita todos os anos. Para facilitar essa tarefa e a propósito do Dia Mundial da Energia, a ERSE lança esta terça-feira, 29 de maio, um novo simulador de preços de energia, que permite comparar até quatro ofertas de entre mais de 200 tarifas de 21 comercializadores de eletricidade e oito de gás natural. Com um público-alvo de cinco milhões de pessoas, este simulador destina-se sobretudo a pequenos consumidores, em baixa tensão normal, como clientes domésticos, restauração e serviços.

“O nosso objetivo, do ponto de vista da regulação, e para que o mercado funcione, é que esse exercício de simulação e mudança de empresa seja feito anualmente. Em média, era desejável termos rácios de switching de 90%. Todos os anos devíamos estar a mudar de comercializador”, afirmou Pedro Verdelho, diretor de Tarifas e Preços da ERSE, sublinhando que os atuais rácios estão já acima dos 30% e são dos mais elevados ao nível europeu “por comparação com países onde o processo de liberalização começou há mais tempo”.

Do lado das empresas do setor da energia, diz Pedro Verdelho, “o grau de criatividade dos comercializadores é grande, basta ver pela diversidade dos tarifários e da oferta. E vai-se complicar, porque já começa a haver ofertas com três combustíveis”. Desta forma, e se não mudarem de comercializador “às tantas, os consumidores estão a pagar tarifários antigos e desatualizados, desajustados da realidade, que não têm nada a ver com as novas ofertas no mercado”.

Um exemplo: De acordo com os dados do simulador que se estreia hoje, a Endesa já não é a empresa com as melhores ofertas na eletricidade e no gás natural. “Os campeões de preços vão mudando”, diz o mesmo responsável.

Disponível em www.simulador.precos.erse.pt, esta ferramenta, que vem atualizar o simulador da ERSE lançado em 2007 traz a novidade de permitir comparar preços de energia, o que antes não era possível. O novo simulador da entidade reguladora acompanha assim a tendência já lançada pelo portal Poupa Energia, lançado em novembro de 2017 pela ADENE – Agência para a Energia e que registou até agora quase 200 mil simulações que, por sua vez, resultaram em mais de 1.500 adesões a novos tarifários recomendados. Visando servir um universo de 6,1 milhões de consumidores de eletricidade e 1,5 milhões de consumidores de gás natural, atualmente o Poupa Energia permite comparar ofertas de um total de 23 comercializadores com 231 tarifários de eletricidade, gás natural ou serviço combinado, informa a ADENE.

“Com um prazo mínimo de 30 dias entre mudanças de comercializador, imaginamos que de três em três meses, quatro vezes por ano, os consumidores possam optar pela melhor tarifa”, explicou João Paulo Girbal, presidente da ADENE, na altura de lançamento do portal. O Poupa Energia nasceu com o objetivo aumentar em pelo menos 10% o atual número de mudanças de comercializador de eletricidade e gás natural em Portugal, neste momento estimado em cerca de 1,5 milhões por ano. Do lado do governo, a expectativa era de que a plataforma da ADENE permitisse poupar 2,3 milhões de euros nas tarifas de luz e de gás.

Além do Poupa Energia, diz a ERSE, existem pelo menos mais dois comparadores de preços, nomeadamente o da Deco e da Selectra, que por sua vez funcionam com base na informação disponibilizada pelo regulador. “Este novo simulador tem a preocupação de, comparativamente à versão anterior, disponibilizar a informação em formato de base de dados, o que permitirá a terceiros (empresas, consumidores, associações de defesa do consumidor, etc.) ter um acesso fácil e transparente a toda a informação e tratá-la com ferramentas de análise”, explicou a ERSE, antecipando, até, que “surjam outros interessados em disponibilizar ferramentas parecidas”.

“O nosso objetivo é informar sobre preços, de forma isenta. Vejo com bons olhos a existência de vários simuladores, com a mesma informação. Os resultados apresentados são os mesmos. Quantos mais instrumentos houver, só facilita o objetivo de mudança e protege os consumidores”, reforçou Pedro Verdelho.

Há, no entanto, diferenças. Enquanto o Poupa Energia na sua qualidade de operador logístico de mudança de comercializador (OLMC) permite, depois da simulação e comparação, iniciar o processo de mudança de comercializador sem quaisquer custos, no novo simulador da ERSE “a contratação não é automática”, sendo apenas disponibilizados os links para os sites dos comercializadores. A partir daí, caberá ao consumidor fazer o contacto e pedir a mudança de tarifário.

Por comparação com a versão anterior, o novo simulador da ERSE introduz várias melhorias do ponto de vista do utilizador: um interface mais intuitivo; disponibilização de informação mais detalhada sobre cada oferta comercial; comparação do valor a pagar quando é necessário decidir contratar a eletricidade e o gás natural de forma conjunta ou em separado; possibilidade de indicar os preços do seu contrato atual para ajudar no processo de mudança; e ainda uma ilustração gráfica sobre o peso de algumas componentes numa fatura de energia, como por exemplo as tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE e os impostos cobrados.

Quem visita o portal da ERSE tem ainda à disposição dois tipos de simulação – rápida (em apenas três cliques, com 3 casos tipo já pré-preenchidos) e personalizada (onde é possível introduzir os dados da fatura) -, e ainda vários filtros de pesquisa, entre eles: segmento; contratação; faturação; pagamento (mensal ou anual); tarifa social; sem fidelização; outros serviços (planos de manutenção, etc.); sem restrições adicionais (como ser sócio de uma determinada entidade para ter descontos na fatura); preços indexados (às tarifas anuais ou ao Mibel); excluir reembolsos (valor da fatura que reverte para cartões de desconto); e energia 100% renovável.