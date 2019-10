ERSE recebeu 16.640 reclamações nos primeiros nove meses do ano

Entre janeiro e setembro de 2009, a Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos recebeu no total 16.640 reclamações. Só no terceiro trimestre do ano deram entrada no regulador 5.390 reclamações, das quais 428 foram pedidos de reabertura do mesmo processo. Estes números representam menos cerca de 2 500 reclamações do que no período homólogo, mas revelam um ligeiro aumento em relação ao 2º trimestre de 2019.

Com maior número de clientes, a EDP Comercial foi a empresa que mais reclamações recebeu (1860), seguida da EDP Distribuição (1207), Endesa (663), Galp Power (466) e Iberdrola (222).

Em termos de número de reclamações, o setor elétrico “continua a ser o mais reclamado”, garante o regulador, apesar de no trimestre em causa terem sido recebidas menos cerca de 1 000 reclamações, comparando com o trimestre homólogo de 2018. “Se compararmos com o 2º trimestre de 2019, assistimos, no entanto, a uma ligeira subida”, refere a ERSE.

O tema da faturação continua a dominar a atenção dos consumidores de eletricidade e do fornecimento dual (eletricidade e gás natural), seguido do contrato de fornecimento e de algumas questões relativas à qualidade de serviço comercial (atendimento, resposta a reclamações, visitas combinadas, entre outras).

No setor do gás natural, a faturação é relegada para a segunda posição, sendo ultrapassada pelo tema da contratação. “Assiste-se a um aumento das reclamações sobre o contrato de fornecimento, em relação ao 2º trimestre de 2019” refere o regulador.

No 3º trimestre de 2019, a ERSE concluiu 2.518 processos de reclamações, com origem nos livros de reclamações (físico e eletrónico) das empresas.