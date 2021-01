A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai devolver aos consumidores 1 milhão de euros de saldos de gerência, anunciou a entidade, através de comunicado. Esta devolução acontece após a ERSE ter recebido luz verde por parte do ministério das Finanças para fazer esta transferência.

Na mesma nota, a ERSE explica que com esta devolução conseguirá contribuir "para a redução dos preços pagos pelos consumidores" ao longo de 2021.

"A devolução aos consumidores dos saldos de gerência acumulados pela ERSE é uma preocupação constante desta entidade e, igualmente exigida, ao longo dos últimos anos, pelos seus Conselhos Consultivo e Tarifário, justificada pela proveniência das receitas do orçamento da ERSE", é possível ler. A mesma entidade nota que esta devolução faz parte dos estatutos, que estipulam "que, quando se verifiquem saldos de gerência, os mesmos devem reverter para os consumidores através da tarifa de acesso, uma vez que se trata de uma verba que lhes pertence."

A última vez que a devolução de parte dos saldos de gerência foi feita aconteceu em 2018, recorda a ERSE, quando foram movimentados 3 milhões de euros para abater às tarifas de gás natural e eletricidade.

A ERSE explica ainda que, embora as receitas não tenham qualquer dotação do Orçamento do Estado, é necessária autorização do ministério de João Leão já que os saldos são depositados num conta titulada pela ERSE no IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, requerendo assim a aprovação das Finanças para ser movimentada.

O regulador indica ainda que "continuará a prosseguir esforços no sentido de obter autorização para a devolução às tarifas do restante saldo de gerência".