Escassez de mão-de-obra e custos de produção ameaçam crescimento agrícola

"Desde o início do ano que há um aumento de 20 a 50% nos fatores de produção", alerta João Miguel Silva, responsável comercial da Ecofrutas, organização que reúne 16 produtores de pera e maçã do Oeste. Exemplos não faltam: "Paletes que custavam 5 euros estão a custar 7,5, e com perspetivas de aumento, os preços dos adubos e pesticidas subiram 20 a 30% face a 2020, há um herbicida que custava 50 euros e agora custa 100. No ano passado, um contentor para o Brasil ficava por 750 euros e agora são 1000". Consequências? "O consumidor vai pagar mais caro pelos frescos, mais 20 a 30%, e o produtor terá de suportar os aumentos dos custos, porque o grande desafio é conseguir um preço justo" para pagar ao agricultor, diz.

A Ecofrutas, que exporta 70% das cerca de 10 mil toneladas de fruta que produz, é apenas uma das 21 empresas portuguesas que marcaram presença na Fruit Attraction, uma das principais feiras internacionais de frutas e legumes que decorreu esta semana em Madrid, preocupada com esta questão. O grupo Luís Vicente, que tem produções de pera e nectarinas no Alentejo e, em parceria, de abacaxi na Costa Rica e de manga e papaia no Brasil, sublinha que "há uma inflação clara" nos custos, que "nem sempre se consegue refletir no preço final, o que acaba por afetar um pouco a rentabilidade" do negócio. "Não é possível continuarem a aumentar os custos de contexto sem que isso se reflita nos consumidores, não se pode aguentar mais um ano ou dois nisto", diz João Antunes, diretor financeiro do grupo português.

Novas apostas

O responsável admite que a grande distribuição "é necessária" aos produtores, mas "tem uma forte capacidade negocial" e, por vezes, o elo mais fraco precisa mesmo de escoar a sua produção, acabando por aceitar o preço que as cadeias de supermercado oferecem. Para diminuir a exposição a estes clientes, que valem 45% de um volume de vendas anual da ordem dos 55 milhões, o grupo Luís Vicente decidiu lançar um projeto-piloto de frutarias. A primeira Frutaria S. Vicente acaba de abrir em Alvalade e, se tiver sucesso, o grupo avança para a criação de uma rede na Grande Lisboa. "Queremos chegar diretamente ao consumidor, ter mais um canal de escoamento, vamos ver como corre para dar o próximo passo", diz.

A dar os primeiros passos está também a Mó de Cima, que se instalou em 2019 em Aljezur para produzir figos de variedades francesas. Com os olhos postos na exportação, a empresa, que só daqui a três anos é que atingirá a velocidade cruzeiro, debateu-se com sérias dificuldades para recrutar trabalhadores na campanha de verão. Segundo Sara Domingos, responsável de produção, "tínhamos encomendas, tínhamos produção e não tínhamos mão-de-obra. Este ano eram precisas 70 a 80 pessoas e tivemos no máximo 50". E, como conta, foi neste exercício que a empresa garantiu as primeiras exportações. Os destinos foram a Bélgica e a Holanda, sendo que a resposta entre o Alentejo e estes mercados externos tem de ser dada num prazo de 48 horas - este é o tempo entre a colheita e a entrega do produto ao cliente.

Pé atrás

Também a Bfruit, marca que reúne 120 produtores de pequenos frutos (mirtilo, amora, framboesa e groselha), lembra que a falta de trabalhadores é um entrave ao crescimento da atividade. Como frisa Vítor Silva, diretor de operações, "temos tido muitos problemas de mão-de-obra, que se está a tornar escassa, e nem as políticas que Portugal tem neste momento para a entrada desses imigrantes nem a organização dessa mão-de-obra após chegar ao país são as mais corretas".

As críticas de Vítor Silva não se ficam por aqui. Como sublinha o responsável, "outro grande problema é a rega, no caso da região de Odemira, há perdas de 40 a 50% de água no caminho até chegar ao produtor". Em jeito de conclusão, diz mesmo: "Não há qualquer ação do Estado para colmatar estes problemas, a falta de trabalhadores, o aumento dos custos de produção e a água. Há investidores que já põem o pé atrás por causa destes problemas".

E tudo num momento em que a Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal ambiciona atingir um volume de exportações de 2500 milhões de euros até 2030 e incrementar o valor da produção para 4000 milhões.

Batata Miss Tata quer conquistar novos mercados. Polónia, EAU e Angola na mira

A Miss Tata, marca criada pela Probatata para promover as exportações, valorizar a produção e incrementar o consumo, está apostada em conquistar novos mercados para a batata portuguesa. De acordo com Sandra Pereira, secretária-geral da associação, a Miss Tata irá apoiar o reforço das vendas para Espanha, França, Alemanha e Holanada e ajudar a chegar a destinos como a Polónia, Emirados Árabes Unidos e Angola. No ano passado, as exportações de batata atingiram os 18 milhões de euros. Espanha foi o principal destino deste alimento, valendo 48% das vendas ao exterior. Em Portugal, contabilizam-se 22 mil hectares de cultivo deste produto, que respondem por uma produção média anual de 500 mil toneladas.

Abóbora Espanhóis e portugueses arrancam com promoção no Halloween

São perto de 200 produtores de abóbora, 60% espanhóis e 40% portugueses, que a partir de 27 de outubro, dias antes de se celebrar o Halloween, vão iniciar uma campanha para promover o consumo deste produto, sob o lema "Love Butternut". Em Portugal, as ações vão centrar-se junto de influencers e chefs de cozinha, para procurar sensibilizar os consumidores para os benefícios nutricionais da abóbora e, em simultâneo, para as múltiplas possibilidades de utilização na culinária, que vão muito além das sopas e doces. O país produz 60 mil toneladas por ano de abóbora, sendo o terceiro maior produtor da Europa. Os mercados externos absorvem 90% da produção.

