Escola 360. Projeto-piloto da Novabase chega este ano a 150 escolas

O Escola 360 chega em setembro a 150 escolas do país. Para já em modo piloto, o projeto integra-se no Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa – SIMPLEX vai abranger 38.000 alunos.

A plataforma, desenvolvida pela Novabase, vai permitir a gestão mais segura de todo o ciclo de vida escolar do aluno, possibilitando uma visão imediata e em tempo real do seu percurso, desmaterializando e uniformizando processos. O Escola 360 espera deste modo promover a eficiência da gestão do sistema escolar.

A nova plataforma vai também disponibilizar às escolas informação atualizada sobre as políticas educativas de modo a que possam guiar a sua ação da melhor forma.

Do lado dos encarregados de educação, o Escola 360 oferece um conjunto de serviços online, reduzindo a necessidade de deslocação às secretarias e a utilização de formulários.

“O Escola 360 é uma solução que transforma o modelo de relacionamento entre as escolas, encarregados de educação, alunos e ministério, e promove agilidade, transparência e informação muito relevante para o sistema educativo”, explica Carmo Palma, managing director de Governo da Novabase.

A Novabase espera que após a fase de piloto estejam reunidas as condições para o alargamento do acesso à plataforma aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas pelo Ministério da Educação, abrangendo perto de um milhão de alunos.