Escola inovadora enriquece Belas Clube de Campo

Do berçário ao segundo ciclo completo, com possibilidade de alargar ao terceiro, com um projeto educativo de excelência e o que existe de mais moderno, didático e inovador. Assim é descrita a nova escola que hoje foi inaugurada por Basílio Horta, em Belas, e que terá capacidade para acolher 546 crianças entre os 4 meses e os 12 anos.

Com a presença, além do presidente da Câmara de Sintra, de António Ponces de Carvalho e de André Jordan, presidente do empreendimento Belas Clube de Campo, onde nasce o estabelecimento de ensino, os responsáveis sublinharam a capacidade que o 55.º Centro Educativo João de Deus traz, permitindo que “as famílias tenham uma solução educativa de excelência”. São 7500 m2 equipados com o que de mais inovador existe para responder aos desafios da educação.

Com a inauguração a acontecer no dia em que se assinalam 190 anos sobre o nascimento do pedagogo João de Deus, trata-se ainda de um momento importante para a direção e os mais de 1200 colaboradores da Associação de Jardins-Escolas João de Deus, que assim veem aumentados o alcance e a projeção da instituição, desta vez no concelho de Sintra, com “um equipamento educativo de excelência, ao nível do que melhor existe na Europa”.

Prestigiada no setor da educação há mais de um século, a Escola João de Deus é reconhecida pela qualidade do ensino, pelo seu sólido modelo pedagógico, pelo projeto educativo e pelos valores que defende. Esta unidade estará então incluída no mais exclusivo resort residencial de Lisboa, a 15 minutos do centro de Lisboa e a 20 de Cascais e Sintra.

O Belas Clube de Campo lançou uma nova etapa, o Lisbon Green Valley, composta por apartamentos, townhouses e lotes para moradias unifamiliares, que conta com 1400 unidades, o Jardim-Escola João de Deus e vai projetar um centro hípico e uma unidade de saúde.