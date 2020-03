Escolas de Felgueiras e Lousada encerradas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) decretou o encerramento de todas as escolas e a suspensão de atividades em todos os estabelecimentos de lazer ou culturais dos concelhos de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto.

“Mediante o acumular de casos [de infetados pelo Covid-19] nos concelhos acima referidos [Lousada e Felgueiras], e correspondendo ao consensualizado entre as Autoridades de Saúde do nível nacional, regional e local, proceder-se-á ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas”, lê-se no comunicado emitido hoje à noite pela DGS.

“Esta medida é temporária e durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde”, acrescenta.

A DGS apela ainda para que as pessoas daqueles dois concelhos evitem “deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas, de forma a reduzir o número potencial de pessoas contagiadas”.

Segundo a nota da DGS, na região norte do país, registam-se até agora 23 casos confirmados de infeção por Covid-19, dos quais 19 correspondem ao mesmo foco, e estão identificados 646 contactos. Em todo o país estão confirmados oficialmente 30 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Além disso, encontram-se em isolamento profilático e sob vigilância ativa das autoridades de saúde 296 pessoas e há 21 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais, adianta o comunicado.

Assim, “tendo em conta a circunscrição de maioria destes casos aos concelhos de Felgueiras e Lousada, afetando também instituições escolares, a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas”, defende a DGS.

Aquela autoridade de saúde especifica, como já havia feito no sábado, que “estudos comparativos em circunstâncias de epidemia mostram que o fecho preventivo tem maior efeito quando comparado com o reativo”, justificando a decisão hoje tomada.

A DGS destaca também que “de acordo com os dados conhecidos, a maioria das crianças tem quadros ligeiros a moderados mas têm um reconhecido papel como transmissoras de doença, sendo que a redução do contacto entre elas poderá retardar a transmissão da doença na comunidade”.

No sábado, a Câmara de Felgueiras anunciou o encerramento dos equipamentos municipais de Idães, incluindo biblioteca e piscina, como medida adicional à suspensão de atividade na Escola Básica e Secundária da localidade, anunciada pela DGS e pela ministra da Saúde.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.