Escolas do Turismo de Portugal com 90% de empregabilidade em 2017

A taxa de empregabilidade dos alunos formados pelas escolas do Turismo de Portugal subiu para 90%, conclui um estudo de inserção profissional relativo a 2017. Este é o índice mais alto dos últimos dez anos.

No ano passado, os cursos que registaram maior empregabilidade foram o de Técnicas de Cozinha/Pastelaria (94%) e o curso de Gestão Hoteleira em Restauração e Bebidas (95%). No que diz respeito aos alunos empregados, 88% trabalham no setor do turismo. Dessa fatia, 90% esteve três meses à procura de trabalho.

Citada em comunicado, a secretária de Estado do Turismo congratula-se pelos resultados, sublinhando que “evidencia a qualidade do programa formativo das Escolas de Turismo”, recentemente premiado pela Organização Mundial de Turismo (OMT) e que as levou a serem as primeiras na rede internacional da OMT.Estes resultados, prossegue Ana Mendes Godinho, “obrigam-nos a trabalhar ainda mais para garantir que aumentamos o número de alunos das escolas”.

Já o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, lembra que uma das prioridades da Estratégia Turismo 2027 é “potenciar o conhecimento, valorizando as profissões do turismo, a formação de recursos humanos, a capacitação de empresários e gestores, a difusão de conhecimento e informação, e a afirmação de Portugal como smartdestination”. Para tal, “procuramos adaptar a nossa oferta formativa à realidade do mercado para, desta forma, contribuirmos para a empregabilidade dos nossos alunos e, consequentemente, a excelência do setor”, acrescenta.

Atualmente, o Turismo de Portugal forma mais de três mil alunos por ano. As rede de 12 escolas da entidade disponibiliza os cursos de Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas, Turismo de Ar Livre, Turismo Cultural e do Património, Hotelaria/Alojamento e Gestão de Turismo.