Escolas e tribunais abertos, restaurantes e comércio fechado. Saiba o que muda

Com confinamentos e sem turistas, economia ressente-se e aguarda pela recuperação. © Rita Chantre/Global Imagens

A partir das 00 horas de dia 15 de janeiro há novas regras em Portugal. António Costa detalhou que o confinamento será semelhante ao do ano passado, mas que há algumas mudanças nos estabelecimentos que podem continuar abertos.

De acordo com os dados apresentados, continuam abertas as creches, escolas e universidades, em regime presencial.

Também os serviços públicos continuam abertos, mas será necessária marcação prévia.

Os consultórios, dentistas e farmácias continuarão abertos no próximo mês. No anterior confinamento espaços como clínicas dentárias estiveram encerrados.

Também as cerimónias religiosas serão permitidas, desde que de acordo com as normas da DGS.

As mercearias e supermercados continuarão abertos, mas com lotação limitadas a 5 pessoas por cada 100 metros quadrados.

Os tribunais ficarão também abertos.

O comércio encerrará, salvo os estabelecimentos autorizados, indicam as normas partilhadas pelo Governo.

Também os restaurantes, bares e cafés encerram com o novo confinamento. Será apenas permitido o regime de take-away ou de entregas ao domicílio.

Espaços como cabeleireiros e barbeiros voltam também a encerrar, à semelhança daquilo que aconteceu na primeira vaga da pandemia.