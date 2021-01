Escolas e tribunais abertos, restaurantes e comércio fechado. Saiba o que muda

Com confinamentos e sem turistas, economia ressente-se e aguarda pela recuperação. © Rita Chantre/Global Imagens

A partir de dia 15 de janeiro há novas regras em Portugal, que acarretam mais encerramentos, em espaços como cabeleireiros e barbeiros, ginásios ou no comércio. António Costa detalhou que o confinamento será semelhante àquele que vigorou no ano passado, mas que há algumas mudanças nos estabelecimentos que podem continuar abertos.

De acordo com os dados apresentados, continuam abertas as creches, escolas e universidades, em regime presencial. No ano letivo passado, todas as atividades presenciais cessaram desde março.

Também os serviços públicos continuam abertos, mas será necessária marcação prévia.

Os consultórios, dentistas e farmácias continuarão abertos no próximo mês. No anterior confinamento espaços como as clínicas dentárias, por exemplo, estiveram encerrados.

Também as cerimónias religiosas serão permitidas, desde que sejam realizadas de acordo com as normas da DGS.

As mercearias e supermercados continuarão abertos, mas com lotação limitada a 5 pessoas por cada 100 metros quadrados.

Os tribunais ficarão também abertos.

O comércio encerrará, salvo os estabelecimentos autorizados, indicam as normas partilhadas pelo Governo.

Também os restaurantes, bares e cafés encerram com o novo confinamento. Será apenas permitido o regime de take-away ou de entregas ao domicílio.

Espaços como cabeleireiros e barbeiros voltam também a encerrar, à semelhança daquilo que aconteceu na primeira vaga da pandemia.

Os estabelecimentos culturais voltam a fechar. António Costa explicou que, sendo a cultura um dos setores mais afetados pela crise, serão apresentados novos apoios para o setor.

Estão proibidos os eventos, salvo se estejam ligados a eventos de campanha eleitoral, a propósito das eleições Presidenciais de 24 de janeiro, ou para celebrações religiosas.

Em relação às atividades desportivas, serão encerrados os ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos. As seleções nacionais e a primeira divisão sénior poderão continuar em atividade, mas sem público nos jogos.

Os ginásios, que têm estado a funcionar com limitações, estarão encerrados a partir de dia 15 de janeiro.

Está permitido o exercício individual ao ar livre.