Esmagadora maioria dos empresários vê no emprego um caso malparado

A esmagadora maioria dos quase quatro mil empresários e gestores ouvidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no inquérito de conjuntura de agosto (que avalia a confiança dos empresários, juntamente com a de mais de mil consumidores) está hoje menos negativa quanto à retoma da sua atividade, mas acredita pouco que haja margem para contratar nos próximos três meses.

Segundo o INE, é certo que as perspetivas quanto à contratação num futuro próximo já foram piores, tendo batido no fundo em abril e maio, em plena crise pandémica, mas quanto se analisam as opiniões dos gestores quanto ao que antecipam ser os próximos meses, o cenário é algo desolador.

Em todos os quatro setores analisados, são mais os empresários que tencionam não contratar do que os que consideram que pode haver uma subida no emprego.

Ou seja, em agosto, o saldo das respostas extremas (diferença entre as respostas dos gestores que veem uma expansão do número de postos de trabalho nos próximos três meses e os que, pelo contrário, antecipam uma diminuição) é negativo em todas as atividades económicas abordadas pelo INE.

Em todo o caso, esse “outlook” dos empresários já foi mais negativo, mas isso porque estamos a comparar com os meses do confinamento, em que a opinião sobre a criação de emprego afundou para mínimos de quase 20 anos. Foi o que aconteceu nos serviços, por exemplo, atividade que representa quase 37% do valor acrescentado da economia.

O inquérito de conjuntura de agosto recolheu respostas de cerca de 3900 gestores de quatro setores de atividade: cerca de 950 da indústria transformadora, mais de 1100 do comércio a retalho e grossista, cerca de 600 do setor da construção e 1200 decisores do setor dos serviços. Foram ouvidos ainda mais de 1100 consumidores.

“Em agosto, o indicador de confiança dos consumidores aumentou, retomando o perfil de recuperação iniciado em maio, após a maior redução face ao mês anterior registada em abril”, refere o instituto.

Já o indicador de clima económico, que sintetiza o andamento do sentimos dos empresários, está a recuperar de uma verdadeira hecatombe. “Aumentou entre maio e agosto, após ter atingido em abril o valor mínimo da série”. Este estudo remonta a março de 1989. Ou seja, está a erguer-se de um mínimo de 31 anos.

O INE também refere que, “em agosto, os indicadores de confiança recuperaram em todos os setores, indústria transformadora, construção e obras públicas, comércio e serviços”.

Mas também é relevante observar que o indicador de confiança da indústria bateu no fundo em maio último, o mesmo acontecendo com o do sector dos serviços.

O indicador do comércio atingiu o seu pior valor de sempre em abril.

A maioria dos empresários sinalizou ao INE que, embora esteja menos pessimista, continua a ver nuvens negras no horizonte.

Como referido, todos os quatro setores apontam, maioritariamente, para uma retração do emprego. Quanto à atividade esperada para os próximos três meses, apenas a indústria tem um nível de confiança positivo (mais respostas favoráveis do que negativas).

A maioria dos gestores dos restantes setores (construção, comércio e serviços) diz que espera uma quebra da procura até novembro.

As projeções das principais instituições que seguem a economia portuguesa apontam para uma destruição monumental do emprego, neste ano, que pode ir dos 3,5% (Banco de Portugal) a 5,7% (OCDE).

A recessão encaminha-se para ser a mais violenta desde o tempo da Grande Depressão do início do século XX, embora seja de curta duração. Em 2021, a economia já deve recuperar, assumindo que não há uma nova ou grande vaga de covid-19 que obrigue a novo confinamento, ao encerramento de partes da economia, como aconteceu a partir de março.

Passado negro, futuro cinzento

Uma coisa é certa. As perspetivas dos empresários para a criação de emprego são fracas e os dados do passado recente são bastante negativos.

Como noticiou o Dinheiro Vivo, com base em dados do INE, no segundo trimestre desapareceram 184 mil empregados nos três escalões salariais mais baixos. Destes, 85% (156 mil empregados) ganhavam 600 euros líquidos ou menos.

Ou seja, a destruição de emprego provocada pela pandemia, em Portugal, foi toda à custa dos trabalhadores por conta de outrem mais pobres, os que ganham salários inferiores a 600 euros líquidos mensais.

Além disso, os jovens com menos de 35 anos, os contratos mais precários e os licenciados são estratos do mercado de trabalho que mais sofreram com o brutal ajustamento imposto pela crise pandémica.

No segundo trimestre, desapareceram do mercado de trabalho 153 mil contratados a prazo e 32 mil prestadores de serviços (recibos verdes), mostrou o mesmo INE.