Espaço Visual explica apoios à agricultura online

A consultora agrícola Espaço Visual vai organizar esta sexta-feira, das 15 às 16 horas, uma conferência online (webinário), de inscrição gratuita, em parceria com a Agrogarante, sobre os apoios financeiros para agricultura e o setor agroalimentar.

No mesmo dia, mas das 18 às 19 horas, vai decorrer outra conferência, desta vez, em parceria com a Raposo, Sá Miranda & Associados – Sociedade de Advogados, com o objetivo de “informar e esclarecer sobre todas as novidades e consequências da declaração de estado de emergência, o impacto nas relações laborais e medidas excecionais e a melhor forma de preparar a sua empresa para ultrapassar esta crise”, refere José Martino, CEO da consultora.

A conferência sobre os apoios financeiros à agricultura e ao agroalimentar terá como orador Carlos Oliveira, administrador da Agrogarante, e visa focar “os esclarecimentos nas medidas excecionais já lançadas e na melhor forma de preparar a uma empresa para ultrapassar esta crise”.

O webinário em parceria com a sociedade de advogados PRA terá como oradoras as especialistas em Direito do Trabalho, Joana de Sá e Joana Cadete.

“Apesar das contingentes e dos condicionalismos existentes, na Espaço Visual continuamos a manter a nossa determinação, o nosso profissionalismo e as nossas exigências a um nível elevado para servir os nossos clientes e prestar todo o apoio a quem pretende aceder aos nossos serviços”, afirmou José Martino.