Espanha confina mais cidades e País Basco admite segunda vaga

Há mais um município em Espanha a entrar em confinamento, na região de Burgos. Aranda de Duero, com 32 mil habitantes, e com alta incidência da covid-19, regressa à fase 1 e junta-se às cidades de Íscar e Pedrajas de San Esteban, em Valladolid, em confinamento desde o último sábado.

O plano de contenção proposto pela Junta de Castilla y León para isolar a cidade por 14 dias com o objetivo de conter uma possível transmissão comunitária da doença foi hoje autorizado pelo tribunal.

Entra em vigor amanhã, sexta-feira, e embora o prazo inicial previsto seja de catorze dias seguidos, “pode ser prorrogado de acordo com a evolução da situação epidemiológica que levou à adoção de medidas de contenção”, revela o jornal espanhol El Confidencial.

A situação da infecção em Aranda de Duero (Burgos) não pára de crescer, apesar de a idade média das infecções ser muito menor do que a registada há alguns meses: a idade média de positivos é de 35 anos e a grande maioria é assintomática.

Ministra basca nega regresso à normalidade

A ministra da Saúde do País Basco, Nekane Murga, alertou esta quinta-feira a população que o forte aumento de contágios nas últimas horas, com 338 novos positivos, indica a existência de uma segunda onda epidémica do vírus e que, por isso, o regresso à normalidade não é possível.

Murga referiu que a comunidade autónoma está com números que já não se registavam desde 28 de abril, quando foram registados 392 casos.

“O vírus está a ganhar terreno e a cada dia infecta mais gente” e além de “causar a morte”, deixa graves consequências como fibrose pulmonar, disse.

A ministra explicou que o Serviço de Saúde Basco está especialmente preocupado com as infecções em grandes cidades como Bilbao, que acumula 126 novos casos; Barakaldo (28) e Vitória (38) devido à grande mobilidade de seus cidadãos, que se mudam para segundas residências, outros territórios e cidades costeiras e cuja capacidade de transmissão do vírus é maior.