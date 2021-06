Espanha prolonga restrições para voos do Brasil e África do Sul

O primeiro-ministro espanhoal, Pedro Sanchez © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Junho, 2021 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo espanhol prolongou até 06 de julho as restrições em vigor aos voos diretos provenientes do Brasil e da África do Sul, devido ao "impacto das variantes autóctones", que são "de particular preocupação".

O Boletim Oficial do Estado espanhol publica hoje uma norma para prorrogar as medidas em vigor, que expiram em 22 de junho, e que Madrid tem prolongado desde a sua aprovação inicial em fevereiro passado.

Apenas podem chegar de avião a Espanha a partir do Brasil e da África do Sul os espanhóis ou cidadãos de Andorra, bem como os residentes nestes dois países, ou passageiros em trânsito internacional para um país não-Schengen com uma escala inferior a 24 horas sem sair da zona de trânsito do aeroporto espanhol.