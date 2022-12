Espanha quer consenso entre parceiros europeus para reforçar governação no Turismo

União Europeia © DR

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Reyes Maroto, afirmou hoje que o país vai tentar encontrar um consenso entre os parceiros europeus para promover uma governação comunitária no Turismo.

Maroto falava à chegada ao Conselho da Competitividade, que se realiza hoje em Bruxelas.

Neste encontro, os ministros europeus vão discutir a Estratégia Europeia do Turismo 2030.

Com esta estratégia, o "setor do turismo é prioritário para a Comissão Europeia, mas temos também uma agenda que nos permite reforçar o ímpeto e a necessidade de transformar o setor do turismo", notou a governante.

"Vamos tentar promover não só a estratégia como um todo, mas também os órgãos de governança. Espanha quer, e esperemos que haja consenso nos demais países, que haja uma maior presença da governança da política do turismo dentro da Comissão Europeia", acrescentou.

Para a ministra, além de uma direção-geral, dedicada ao Turismo, a criação de um Conselho de Ministros Europeu do Turismo permitiria "alinhar agendas e responder aos desafios que o setor também tem nas suas vertentes ambiental e digital".