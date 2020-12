Espanha tem inflação anual negativa pelo oitavo mês consecutivo

Barcelona, Espanha © D.R.

O indicador definitivo do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para o mês passado confirma os números provisórios que já tinham sido avançados há duas semanas.

Segundo o INE espanhol, a evolução do índice foi influenciada principalmente pela subida do preço da eletricidade, que contrasta com a baixa de há um ano.

Também se realça a descida dos preços da fruta, maior este ano do que aconteceu um ano atrás, e a estabilização de outros produtos, como o peixe e os mariscos.

Desde março que a situação criada pela pandemia de covid-19 tem implicado uma queda dos preços em Espanha, influenciada principalmente pela redução das componentes energéticas.

A inflação anual espanhola tem valores negativos há oito meses consecutivos: -0,7% em abril, -0,9% em maio, -0,3% em junho, -0,6% em julho, -0,5% em agosto, -0,4% em setembro, -0,8% em outubro e -0,8% em novembro.