Espanha vai dar benefícios a empresas que integrem mulheres na administração

O Governo espanhol vai dar mais incentivos às empresas que integrem mulheres nos seus conselhos de administração.

Na apresentação do Orçamento espanhol para 2019, a ministra espanhola das Finanças, María Jesús Montero, explicou que o objetivo da medida é “incentivar a presença equilibrada de homens e mulheres nos órgãos de decisão, incorporando desta forma a perspetiva de género no imposto”, reduzindo a carga fiscal das empresas.

Segundo noticia a imprensa espanhola, as empresas vão poder deduzir até 10% do salário das mulheres que integrem nos conselhos de administração. O Governo espera assim incentivar as empresas a cumprir a lei da Igualdade.

Entre as empresas do Ibex 35, o principal índice da bolsa espanhola, as mulheres ocupam 19,4% dos cargos de direção.