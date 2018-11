Espanha votará contra se acordo não for alterado até domingo

“Não há outra alternativa, não há outra alternativa para o Governo de Espanha”, afirmou a porta-voz do executivo de espanhol, Isabel Celáa, numa conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros, sem querer “especular” sobre as soluções que podem ser encontradas até domingo.

Isabel Celáa insistiu que Madrid exige uma “garantia absoluta” de que em todas as matérias relacionadas com Gibraltar no futuro compromisso sobre o “Brexit” é “necessário o acordo prévio de Espanha”.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já tinha avançado na quinta-feira à noite que Espanha e Reino Unido “continuam distantes” no tocante a Gibraltar, no âmbito das conversações do ‘Brexit’.

Para Madrid, é fundamental que qualquer assunto sobre Gibraltar seja sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deve ter o visto prévio espanhol.

Esta referência, insiste o Governo espanhol, deve ficar explicitada “com total clareza”, sobretudo tratando-se de um acordo que irá reger no futuro as relações entre britânicos e europeus.

O pequeno enclave de sete quilómetros quadrados com 32.000 habitantes e com fronteira no sul de Espanha é território britânico, mas é reivindicado pelas autoridades espanholas.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países que permanecerão na União Europeia após o ‘Brexit’ realizarão um Conselho Europeu extraordinário, no próximo domingo, em que deverão aprovar o esboço preliminar alcançado entre Londres e Bruxelas.