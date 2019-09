Espanhóis investem 250 milhões em 460 casas e hotel de cinco estrelas em Lagos

Tem vista para a Meia-Praia, ali mesmo ao pé de Lagos. Serão precisos, porém, mais de sete palmos de terra para construir uma cabana. A Kronos Homes vai investir 250 milhões de euros no Palmares – Ocean Living & Golf, um mega empreendimento de luxo que prevê a construção de 460 casas e um hotel de cinco estrelas naquela localidade algarvia.

O resort inclui ainda um campo de golfe e outro hotel de cinco estrelas com 20 quartos, que já estão em funcionamento, e uma clubhouse, cuja primeira pedra foi lançada esta quinta-feira. Deverá abrir portas ao público dentro de um ano.

As restantes obras decorrerão por fases. Das 460 propriedades previstas, 103 serão moradias. O projeto arranca com a construção de oito. Haverá ainda 357 apartamentos, com tipologias entre T1 e T3, sendo que para já ainda só é possível comprar as primeiras 37 unidades, cuja construção arranca em abril do próximo ano, devendo terminar em 2022.

Para o início do próximo ano está agendada a apresentação do segundo hotel de cinco estrelas do empreendimento, que terá 152 quartos. A inauguração não deverá ocorrer antes de 2023.

Todos os imóveis serão da autoria da RCR Arquitectes, um atelier composto por três arquitetos espanhóis que ganharam o Prémio Pritzker em 2017. Foi depois de uma reunião com os responsáveis da Kronos, há três anos, que surgiu a ideia de desenhar “um projeto icónico que integrasse a arquitetura com a natureza” explicou o CEO da imobiliária espanhola, Saïd Hejal. Depois, seguiu-se um período de busca pelo Algarve que durou um ano, até chegarem à Meia-Praia.

Além dos imóveis “chave na mão”, será ainda possível comprar lotes de terreno para construir à medida, “respeitando determinadas regras do projeto”, explica ao Dinheiro Vivo o sócio da Kronos em Portugal, Rui Meneses Ferreira. Alguns desses lotes já estão vendidos, adianta o responsável, sobretudo a investidores britânicos, suecos e franceses. O valor dos lotes de terreno começa nos 680 mil euros, enquanto os apartamentos vão ser vendidos por um valor mínimo de 360 mil euros. Ainda não há preço definido para as moradias.

Mais dois projetos em Lisboa

Além do resort da Meia Praia, a Kronos Homes detém mais dois empreendimentos de segunda habitação no Algarve: o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, e o Belmar Spa, também em Lagos. “Aqui o investimento foi menor porque as habitações já estavam construídas. Estão atualmente em fase de exploração e venda. O grosso do investimento foi no Palmares”, explica Rui Meneses Ferreira.

Além dos resorts algarvios, a Kronos tem planos para expandir em Portugal, nomeadamente em Lisboa. No início do ano a imobiliária de origem espanhola anunciou um investimento de 100 milhões de euros no Parque das Nações. O projeto prevê a construção de mais de 200 apartamentos em quatro edifícios de 14 pisos. Mas em 2020 haverá mais novidades.

“Muito brevemente teremos mais dois projetos em Lisboa. Um já está adquirido, deveremos anunciálo no próximo ano, o outro está em fase final de aquisição. Um deles será de primeira habitação, o outro será para hotelaria”, revela ao DV o responsável da Kronos em Portugal.

Para segundo plano fica a intenção de expandir os investimentos até ao Porto. “Para já não vai acontecer. Estamos muito concentrados em Lisboa, o Porto será uma segunda oportunidade que não prevemos a curto prazo”, remata.

A Kronos Homes nasceu há cinco anos em Espanha, onde tem atualmente 16 projetos em desenvolvimento. Ao DV, o CEO e fundador, Saïd Hejal, revela que desde o arranque, a promotora já investiu mais de mil milhões de euros, sendo o capital proveniente “sobretudo de investidores europeus”.

Para a Kronos, Portugal é “um país muito importante” em termos de estratégia. “É um mercado que está a crescer e que aprecia muito arquitetura, o que é relevante para nós. E existe necessidade de produto novo”. Na comparação com Espanha, o responsável classifica o mercado imobiliário português como “menos volátil”. Para o resort da Meia-Praia, Saïd Hejal tem reservadas “enormes expectativas”.