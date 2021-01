Espanhol Abanca conclui integração do Bankoa

Dinheiro Vivo 28 Janeiro, 2021 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espanhol Abanca concluiu esta quinta-feira a integração do Bakoa, que foi adquirido ao Crédit Agricole, numa operação que já teve a autorização dos reguladores.

O processo de compra do banco foi iniciado em julho de 2020. "Com este negócio, o Abanca supera os 93 mil milhões de euros de volume de negócio e acrescenta à sua rede 30 agências e 3 centros de empresa, situados maioritariamente no País Basco", afirma o Abanca num comunicado divulgado esta quinta-feira.

"Depois das autorizações finais do Banco Central Europeu (BCE) e da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o processo de compra do Bankoa, anteriormente detido pelo Crédit Agricole, ficou concluído hoje", adianta.

A aquisição do Bankoa "inclui a celebração de um acordo comercial de âmbito internacional entre o Abanca e o Crédit Agricole, no qual cada uma destas entidades se compromete a ser parceiro de referência e preferencial nos países onde apenas uma delas opere".

Segundo o Abanca, com esta operação, o grupo "reforça o seu posicionamento, incorporando um negócio complementar à sua estratégia, com amplas possibilidades de desenvolvimento e com ativos de qualidade".

"Além de complementar e aumentar a sua rede na zona norte de Espanha, a incorporação do Bankoa reforça segmentos de negócios que são prioritários no plano estratégico do Abanca, como empresas e gestão de património e oferece potencial de crescimento em linhas como o ativo circulante, negócios, consumo e seguros", afirma.

Após esta operação, o Abanca aumenta o volume de negócios em 4.267 milhões de euros, para os 93.850 milhões de euros, diz ainda o banco.