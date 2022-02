Espanhola Fever vira "unicórnio" com investimento da Goldman Sachs

"Estamos orgulhosos do nosso papel em capacitar os criadores a oferecerem experiências memoráveis da vida real a milhões de pessoas em todo o mundo que procuram pela partilha de momentos únicos." © Fever

Após uma ronda de financiamento de 227 milhões de dólares liderada pelo grupo financeiro multinacional Growth Equity da Goldman Sachs Asset Management, a espanhola Fever - principal plataforma global de descoberta de entretenimento de origem espanhola, presente em Portugal desde 2018 - alcança o estatuto de unicórnio, passando a estar avaliada em mais de mil milhões de dólares.

A crescente procura por experiências da vida real e a "capacidade da Fever em aumentar as receitas em dez vezes nos últimos dois anos", motivou a maior ronda alguma vez "realizada para uma startup de tecnologia de entretenimento vivo", explica o managing director da Goldman Sachs, acrescentando que o facto de a startup sustentar-se em "tecnologia inteligente, parcerias incríveis e criadores dedicados", irá certamente "garantir o seu crescimento e expansão contínua".

Nesta ronda de financiamento, à Goldman Sachs Growth juntam-se a "Alignment Growth, investidor de growth equity em entretenimento global e tecnologia de consumo, liderada por ex-executivos da Warner Bros, Time Warner e bancos de investimento. Os restantes coinvestidores (...) são a Goodwater Capital (a maior plataforma de tecnologia de consumo globalmente dedicada) e a Smash Capital, (uma empresa de capital de risco em estágio avançado liderada por ex-investidores da Disney). Além do financiamento principal anunciado de 227 milhões de dólares, participaram também a Eurazeo e a Vitruvian Partners através de um investimento secundário de valor não divulgado", revela a Fever em comunicado.

Desde a sua última ronda de financiamento em 2019, a empresa coliderada pelos espanhóis Ignacio Bachiller Ströhlein, Alexandre Perez Casares e Francisco Hein teve um crescimento significativo nas suas receitas e deixou de estar presente em apenas três cidades, "para se tornar atualmente líder de categoria global em mais de 60 cidades na Europa, América, Ásia e Oceânia", sendo neste momento os Estados Unidos da América o maior mercado da Fever, revela a agora unicórnio.

Assumindo como principal missão a democratização do acesso à cultura e entretenimento, a Fever desenvolveu uma tecnologia própria "que inspira a sua comunidade global através de experiências personalizadas e curadas na sua cidade local, capacitando criadores de entretenimento e eventos a alcançarem novos públicos e a melhorarem as suas experiências", afirmando ter tido um papel ativo durante a pandemia, alavancando as experiências dos organizadores da plataforma.