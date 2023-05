Especialista em Inteligência Artificial defende "regras muito claras" que não asfixiem tecnologia

Arlindo Oliveira © DR

O ex-presidente do Instituto Superior Técnico (IST), onde leciona, e atual presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (Inesc) falava à Lusa na véspera de participar, a convite da Fundação Calouste Gulbenkian, na conferência "Inteligência Artificial: Que Humanidade?", que decorrerá na segunda-feira na sede da instituição, em Lisboa.

O docente advoga "regras muito claras", a regulamentação "da aplicação, dos domínios, modelos de negócio" de IA, dando como exemplos a seriação de candidatos a um emprego ou ao ensino superior, a condução autónoma, o armamento ou ações de 'marketing', mas sem excessos "para não complicar o desenvolvimento da tecnologia", nomeadamente na Europa, que está a preparar legislação sobre a matéria.

"Há, aqui, um equilíbrio difícil, mas temos de prosseguir, temos de regular o que é importante ser regulado e não regular em demasia", afirmou, assinalando ser adequado regular o uso da IA para "proibir casos extremos", como o gerar falsas notícias.

Arlindo Oliveira destacou o "potencial" da IA em "trazer muitas vantagens ao mundo", como "descobrir novos materiais, novas soluções" ou "tornar a sociedade mais rica, mais produtiva", com as tarefas repetitivas a poderem ser feitas por máquinas.

"Como em qualquer tecnologia poderosa, também há riscos", ressalvou, enumerando a desinformação ou as alterações no mercado de trabalho - novas profissões mais bem remuneradas e antigas menos procuradas e menos remuneradas.

Outros riscos, mais hipotéticos mas não impossíveis, são o de haver sistemas de IA a planearem a economia e a defesa de um país que "possam ter comportamentos inesperados porque foram mal programados" ou existirem máquinas a "tomarem decisões" que "não são do melhor interesse" para as pessoas.

De acordo com o presidente do Inesc, os "sistemas de IA tendem a democratizar a sociedade", uma vez que permitem "um acesso ao conhecimento que de outra maneira seria menos igualitário", mas suscitam a possibilidade de "concentrar um poder desmesurado", designadamente económico, num pequeno número de pessoas das grandes empresas e instituições que criam esses sistemas.

Entre o abismo e o progresso, Arlindo Oliveira posiciona a IA como um "progresso inevitável", uma "consequência natural da evolução da inteligência humana".

"Esperemos que não traga consigo consequências muito negativas ou muito desagradáveis", afirmou à Lusa, afastando o receio de uma maior desumanização da humanidade, apesar de "uma fração da população ficar com visões muito parciais da realidade".

"Mas isso já acontece, é uma tendência... pessoas que passam dias a jogar videojogos, no YouTube, nas redes sociais", sublinhou.

Por definição, a IA é uma tecnologia que aplica o conhecimento dos processos cognitivos humanos a computadores ou programas informáticos que reproduzem esses processos, podendo criar conteúdos novos, como texto, imagens e vídeos.

O professor do IST considera que a IA desencadeará "alterações profundas", como as que sucederam "nos últimos 50 anos", e aponta como "grande desafio" desta tecnologia o desenvolvimento de "módulos das emoções, motivações, ambições, capacidade do raciocínio".

"Se queremos ter verdadeira Inteligência Artificial falta desenvolver o resto", sentenciou Arlindo Oliveira, sustentando que a "ambição é suficientemente poderosa e os resultados são suficientemente relevantes", em termos de compreensão da linguagem e interação entre homem e máquina, para que a comunidade científica continue a desbravar caminho.

Sobre se a IA poderá vir a ser mais inteligente do que a inteligência humana, o autor de "Mentes Digitais" é menos assertivo. "Não sabemos se é possível haver sistemas mais inteligentes do que a inteligência humana, provavelmente sim. Se forem possíveis, não sabemos se os conseguimos projetar", frisou Arlindo Oliveira.

A conferência "Inteligência Artificial: Que Humanidade?", que se realiza na segunda-feira num dos auditórios da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, conta com a intervenção inicial do presidente do Inesc sobre "modelos de linguagem" e será seguida de uma mesa-redonda moderada pelo ex-ministro Miguel Poiares Maduro.