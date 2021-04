Esplanadas abrem a partir de segunda-feira e podem servir almoços e jantares

O primeiro-ministro, António Costa, pouco antes de uma comunicação ao país sobre os novos apoios sociais promulgados pelo Presidente da República, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 31 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

Portugal vai avançar para a segunda fase de desconfinamento a partir da próxima segunda-feira, 5 de abril. Assim, a restauração poderá "abrir" as esplanadas, para até quatro pessoas, e passar a servir refeições, quer almoço, quer jantar. Estes estabelecimentos devem encerrar às 22:30h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados;

"As esplanadas poderão abrir, mas gostaria de recordar que não pode haver grupos com mais de quatro pessoas e que, mesmo na esplanada, devemos manter todas as cautelas", disse António Costa, em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, 1 de abril, após o Conselho de Ministros.

Dado que o País vai passar para uma nova fase de abertura, a partir da próxima semana as lojas com porta para a rua, com menos de 200 metros quadrados, deixam de ser obrigadas a vender apenas ao postigo. No caso destas superfícies comerciais passa a ser permitido ter as suas portas franqueadas ao público, para, de acordo com as normas estabelecidas pela DGS, poderem fazer atendimento presencial.