Esquerda mantém braço de ferro nos benefícios fiscais

O governo criou um grupo de trabalho para rever os benefícios fiscais, mas até que o relatório seja produzido (a data para tal acaba a 31 de março de 2019) houve que decidir o que fazer com um conjunto de 15 benefícios que caducam a 1 de julho deste ano. Entre estes está a prorrogação transitória de um incentivo à criação de emprego e outro que abrange bancos não residentes. A proposta que o governo remeteu para a Assembleia da República não agradou totalmente aos partidos de esquerda que esta quarta-feira, numa primeira abordagem na especialidade, mantiveram as críticas.

Na mira destas críticas está o facto de o governo manter a possibilidade de empresas de grande dimensão poderem continuar a beneficiar do incentivo à criação de emprego. Na proposta que remeteu para a Assembleia da República, o governo prorroga até ao final de 2019 este benefício fiscal, mas faz-lhe vários retoques que permitem às micro, pequenas e médias empresas terem um tratamento mais favorável do que as empresas de maior dimensão.

No novo modelo, determina-se que a dedução aos lucros dos encargos salariais correspondentes à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos sem termo é de 200% para as PME, quando aquela conversão ocorra até ao final de 2018, e de 145% para as grandes empresas.

Se esta conversão dos contratos ocorrer apenas a partir de 1 de janeiro de 2019, aquela dedução recua para 150% no casso das micro e das PME e desce para 120% nas de maior dimensão. Mas se estes empregadores estiverem localizados em zonas economicamente desfavorecidas ou contratarem trabalhadores mais desfavorecidos (muito longa duração) a majoração é de 200% para as micro e PME e de 145% para as restantes.

No modelo que ainda vigora, este benefício aplica-se a qualquer empresas não sendo feita qualquer distinção e a dedução é de 150% dos encargos quando haja criação líquida de emprego.

Na leitura do BE e do PCP não faz sentido manter as grandes empresas na esfera deste benefício fiscal por mais um ano e meio. “Há convergência em determinadas leituras, nomeadamente que há um excesso de concentração dos benefícios em determinados contribuintes e que estes devem ser temporários”, começou por referir Mariana Mortágua, para acrescentar que “quando se vai ver o que deve ser mudado, aí para tudo e não há disponibilidade para rever benefícios que sabemos que não são justos”.

E exemplificou com o que visa incentivar a criação de emprego (art 19º do EBF) em que o governo propõe manter como destinatários as grandes empresas, como bancos, o Banco de Portugal ou empresas de trabalho temporário.

Também Paulo Sá, do PCP, questionou esta opção, lembrando o custo que tem para o país. Se não conseguir encontrar uma versão final de diploma que consiga reunir o apoio destes dois partidos, o governo terá de procurar apoios à direita para o viabilizar. Certo é que a proposta tem de estar pronta antes de 1 de julho, data em que os benefícios caducam.

Em média este benefício teve um despesa fiscal da ordem dos 40 milhões de euros por ano entre 2013 e 2015, sendo que o número de beneficiários foi inferior a 10 mil.

Alvo ainda de críticas é a prorrogação dos artigos 30º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (‘swaps’ e empréstimos de instituições financeiras não residentes) e 31º (depósitos de instituições de crédito não residentes).

Neste debate da especialidade, que incluiu uma audição com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, foi alertando que esta prorrogação é transitória e que o objetivo é que daqui em diante se inculque a ideia de que os benefícios fiscais são por natureza transitórios. “A nossa proposta é prudente. Não introduz uma disrupção, que nos parece não ser aconselhável, mas salientando que os benefícios fiscais são transitórios e para usar em determinadas situações”, referiu.

Mendonça Mendes refutou as críticas dizendo que no caso do incentivo fiscal à criação de emprego, a proposta do governo “limita-o de forma drástica”, além de o adequar ao pacote contra a precariedade que na frente laboral foi também aprovado pelo governo.

Além dos benefícios prorrogados transitoriamente, a proposta defende a eliminação de três, nomeadamente os que se aplicam a planos de poupança em ações, prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística e a parques de estacionamento subterrâneos. Nestes dois últimos, o fim está aprazado para 1 de Janeiro de 2019, porque a partir daí as isenções de IMI passam a ser decididas pelas autarquias.

Na proposta de lei, surgem alterações pontuais nos benefícios referentes a conta poupança-reformados (artigo 20.º do EBF), a serviços financeiros de entidades públicas (artigo 29.º), ‘swaps’ e empréstimos de instituições financeiras não residentes (30.º) e depósitos de instituições de crédito não residentes (31.º do EBF).

Sem alterações, mas numa base transitória, o Governo propõe a prorrogação dos benefícios fiscais a empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados, empresas armadoras da marinha mercante nacional, comissões vitivinícolas regionais, entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos, coletividades desportivas, de cultura e recreio, deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e ao IVA — Transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito (artigos 28.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 63.º e 64.º do EBF, respetivamente).

No seu conjunto, os benefícios fiscais custaram 189,5 milhões de euros em 2013, tendo a fatura aumentado para os 220 milhões no ano seguinte. Em 2015 ascendeu a 164 milhões de euros.