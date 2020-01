Está a chegar o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido

É já a partir de amanhã (1 de fevereiro) que os apostadores do Euromilhões podem lançar os dados (neste caso, os números e as estrelas) para o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido do ano, cujos prémios ascendem a 130 milhões de euros (ou aproximado). O sorteio é sexta-feira, dia 7. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai realizar três destes sorteios por ano.

Esta não é a única novidade do jogo, que promete criar excêntricos de um dia para o outro, e que está a ser aplicada nos 10 países europeus que exploram o Euromilhões. O valor máximo do jackpot passou agora para 200 milhões de euros, mais 10 milhões do que era habitual. Segundo a Santa Casa, se este valor for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído.

Caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões, explicou. O primeiro sorteio deste formato acontece já esta terça-feira (4 de fevereiro). Entretanto, foram lançados um novo boletim e uma nova imagem, mas os bilhetes atuais mantêm-se válidos.

As regras para jogar no Euromilhões continuam iguais: o apostador tem de escolher 5 números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12); o valor por aposta simples mantém-se nos 2,50 euros (2,20 euros por uma aposta a que se soma 0,30 cêntimos pela do M1LHÃO); e as probabilidades de ganho são de 1 em 13.

Em 2018, os últimos dados conhecidos, o Euromilhões registou receitas de 805 milhões, um decréscimo de 5,4% face a 2017.