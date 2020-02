Esta é a distribuição (desigual) dos milionários pelo mundo

O número de milionários – com uma fortuna avaliada entre os 5 e os 30 milhões de dólares, também chamados de “very high net worth individuals” – aumentou 10,2% em 2019, face ao período homólogo, chegando agora aos 2,67 milhões em todo o mundo. Esta subida contrasta com a protagonizada, no ano anterior, de apenas 1%, segundo o último relatório da Wealth-X.

De acordo com a mesma fonte, o número de milionários com fortuna acima dos 5 milhões aumentou em quase todas as regiões do Planeta. Acontece que os ganhos não estão distribuídos uniformemente. A América do Norte liderou esta expansão, com um aumento de 15%. Na Ásia e em África, o aumento também foi na ordem dos dois dígitos, de 10,3 e 10,2%, respetivamente. E já na Europa (5,5%) e no Pacífico (5,1%), o crescimento ficou abaixo da média, embora ambas tenham tido maior desempenho do que o Médio Oriente, com uma subida residual (1%), ou do que a América Latina e Caraíbas, que estagnou (0%). Veja o mapa.

Feitas as contas, é na América do Norte que se concentra o maior número de milionários, somando 39,2%, seguindo-se a Ásia, com 27,1%, a Europa, 25,4%, o Médio Oriente e a América Latina e Caraíbas, ambas as regiões com 2,8%, o Pacífico, 1,8%, e finalmente África, com apenas 0,9%.

O domínio dos self-made men

Um dado importante neste relatório indica que 85% destes milionários “criaram a sua riqueza totalmente com o seu próprio esforço”. Os restantes são aqueles cujo património líquido resulta de uma combinação entre a riqueza herdada e a gerada por si, e aqueles que herdaram tudo na totalidade. E a este nível, mais uma vez há discrepâncias de região para região. Veja-se o exemplo da China onde 96% dos milionários são self-made men. Já no Médio Oriente e na região sul da Ásia, a maioria herdou tudo ou acumulou riqueza à herança.