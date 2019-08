Esta é a melhor freguesia para se viver no Algarve

Qualidade do ar, segurança, limpeza e acessos foram as características que deram a vitória à freguesia de Lagoa e Carvoeiro, como a melhor para se viver no Algarve. Quem o diz é o Imovirtual que levou a cabo um questionário online aos residentes com o objetivo de aferir a sua visão sobre a qualidade de vida nas diferentes freguesias.

O estudo considera como válidas todas as freguesias que obtiveram pelo menos 10 respostas: Olhão, Quelfes, Alvor, Estômbar e Parchal, Albufeira e Olhos de Água, Conceição e Estoi, Lagos (S. Sebastião e Santa Maria), Faro (Sé e S. Pedro), Quarteira, S. Clemente, Silves, Portimão, S. Sebastião, Tavira (Sta Maria e Santiago), Vila Real de Santo António, Montenegro e Lagoa e Carvoeiro.

Os inquiridos avaliaram, de 1 a 5, características como custo de vida, estacionamento, espaços de saúde, lazer, acessos, segurança, limpeza, qualidade do ar, silêncio, transporte, lojas e restaurantes e estabelecimentos de ensino.

Também no pódio estão as freguesias de Montenegro e Vila Real de Santo António. No final da tabela estão Olhão, Quelfes e Alvor. No que respeita aos baixos valores conseguidos por Olhão, este registo deve-se, sobretudo, ao contributo negativo de características como estacionamento, silêncio e espaços de lazer.