Esta é a zona de eleição para estudantes arrendarem casa em Lisboa

Com um valor médio de renda de 393 euros, Arroios é a zona preferida dos estudantes. Em Lisboa, seguem-se a Alameda e o Saldanha, de acordo com a Uniplaces, que divulga esta terça-feira as zonas mais procuradas pelos universitários nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, no primeiro semestre do ano.

O estudo revela ainda que, nas três cidades, a maioria dos estudantes prefere arrendar casas inteiras, seguindo-se o arrendamento de casa partilhada com quarto privado e, por último, quarto partilhado.

No Porto, as zonas mais procuradas na plataforma são Paranhos, Cedofeita e Bonfim. Em Paranhos a renda sofreu um aumento de 38% face ao ano anterior, situando-se nos 347 euros, em média.

Coimbra é a cidade que regista o valor médio de renda mais baixo das três cidades. Para viver na zona de eleição, a Baixa, a renda é de “apenas” 276 euros.

“A facilidade de acessos, diversidade de transportes públicos e proximidade às universidades são fatores determinantes na escolha do bairro onde os estudantes arrendam casa ou quarto, e que reflete também as zonas onde mais arrendamentos são feitos na plataforma da Uniplaces”, explica Giovanni Lavra, Country Manager da Uniplaces em Portugal.

As zonas que os estudantes mais evitam são Santa Apolónia (Lisboa) – renda 564 euros -, Santo Ildefonso (Porto) – renda de 577 euros – e Penedo da Saudade (Coimbra) – renda de 407 euros.