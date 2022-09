"Estabilidade e contas certas são essenciais para a economia"

António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Perante uma plateia de empresários e gestores, e com antigos representantes do Fisco na audiência, António Mendonça Mendes quis deixar claras as prioridades que pautaram a atuação do governo nos últimos dois anos, destacando as medidas assumidas durante a pandemia e o seu impacto no momento que vivemos. Com otimismo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais elencou uma série de indicadores que, na sua opinião, refletem "que fizemos o correto".

O governante destaca os indicadores de atividade económica que no pós-pandemia apresentam quebras pouco significativas de emprego e nas empresas, dando como exemplo o setor do turismo que recuperou, em 2022, acima dos níveis de 2019, contribuindo para um crescimento de 6% no PIB (Produto Interno Bruto), "o que não acontecia há muitos anos".

No entanto, Mendonça Mendes assume que a guerra veio agravar alguns problemas logísticos e das cadeias de abastecimento, nomeadamente nas áreas da energia e dos cereais devido às sanções impostas pela União Europeia à Rússia, e às quais Portugal se associou, "escolhendo estar do lado certo da História, da legalidade e do respeito pelas fronteiras". Problemas que, a par do crescimento da inflação - impulsionada pelo conflito na Ucrânia - exigem uma grande atenção na forma como é gerida a política económica e, em particular, a orçamental, na qual se inclui a política fiscal, para responder a estes fenómenos. "O pior que podia acontecer era juntarmos a uma pressão inflacionista novas pressões de inflação decorrentes das políticas", disse. E frisou: "O que se pode esperar da nossa política orçamental é a estabilidade que temos tido nos últimos anos."

Além das contas certas, o secretário de Estado deixou antever que a estratégia do governo seguirá, no novo Orçamento do Estado (OE) que será apresentado a 10 de outubro, a mesma linha que "permite responder às empresas e às famílias". Mendonça Mendes considera que o pacote de apoios é "direcionado e de partilha do esforço que todos têm de preparar-se para fazer, mas com equilíbrio para não comprometer a nossa capacidade de resposta quando ela venha a ser necessária". O governante alerta, contudo, que não se deve pensar, perante uma crise desta natureza, que os impostos podem resolver todos os problemas. "A política fiscal não é uma solução mágica", diz. Pelo que discorda da ideia de choque fiscal, que "não é panaceia para resolver problemas". O secretário de Estado prefere manter a política de desagravamento gradual dos impostos para famílias e empresas. "Temos de continuar a ser seletivos na forma como orientamos a política fiscal. Não estamos em condições de fazer nem precisamos de choques fiscais."