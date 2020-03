Estações de serviço da Cepsa com atendimento pelo postigo

A Cepsa anunciou, nesta segunda-feira, que implementou medidas de prevenção nas suas estações de serviço e que passam, entre outras, pelo atendimento aos clientes apenas através dos postigos ‘passa-valores’. As casas de banho exteriores estarão fechadas e o abastecimento de combustíveis só é possível através da modalidade de ‘self-service’.

“A Cepsa está a atender os seus clientes das Estações de Serviço geridas pela empresa quer Portugal em quer em Espanha, através da modalidade “self-service”, com o objetivo de evitar a propagação do vírus Covid-19 entre os seus colaboradores, clientes e fornecedores”, pode ler-se no comunicado, que destaca que as medidas permanecerão em vigor, pelo menos, durante as próximas duas semanas. As estações de serviço continuarão a funcionar para “assegurar o fornecimento de combustíveis, garrafas de gás butano e propano, e produtos de primeira necessidade”.

“A nossa prioridade, em qualquer altura, são os nossos colaboradores e clientes, a quem a empresa continuará a oferecer as soluções energéticas necessárias. Por esta razão, implementámos este conjunto de medidas preventivas e a partir da direção da Cepsa mantemos uma monitorização permanente da evolução da situação para garantir uma resposta adequada à proteção da saúde das pessoas, assegurar o fornecimento energético e colaborar para impedir a disseminação do vírus”, destaca o diretor de operações da petrolífera, Juan Antonio Vera.

A empresa garante, ainda, que “mantém a atividade das suas instalações e ativos industriais”, para dar resposta à procura, sublinhando dispor de planos de contingência para garantir a continuidade do fornecimento.

Planos de contingência que contemplam trabalho remoto e horários flexíveis para os colaboradores de escritório, em Portugal e Espanha, nas próximas duas semanas. “Além de tomar medidas excecionais de limpeza de todas as suas instalações, e em especial dos pontos de venda, a Cepsa eliminou viagens, atividades de formação ou convenções e visitas aos centros industriais. Nestes últimos, apenas é permitida a entrada das pessoas estritamente necessárias para garantir a segurança de todos e o menor impacto no meio ambiente”, adianta, sublinhando estar “em permanente coordenação com as autoridades sanitárias dos diferentes países nos quais desenvolve a sua atividade”.