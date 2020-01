Estado cobra 606 mil euros por dia em impostos sobre os combustíveis

Os consumidores portugueses estão a pagar um agravamento da taxa de carbono desde o início do ano. A medida faz parte do imposto sobre produtos petrolíferos e o Governo ainda não publicou a portaria regulamentar a indicar o agravamento, de acordo com o que avança na sua edição desta sexta-feira Jornal de Notícias.

O Estado deverá encaixar, desta forma, mais 606 mil euros por dia, ao que se soma 49 mil euros em receita adicional de IVA, que incide da incorporação de biocombustível, de acordo com o JN, que indica que o aumenta afeta, assim, o preço final em sete cêntimos.

O agravamento colocar o aumento de 3,39 cêntimos no preço do gasóleo e de 3,12 cêntimos na gasolina (já com impostos).

