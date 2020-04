Estado da Nação. Indústria exige apoios a fundo perdido para resistir à crise

Os apoios em linhas de crédito de 7 mil milhões de euros anunciados pelo Governo devem ser transformados em apoios a fundo perdido para famílias e empresas, defendeu hoje o presidente da Confederação da Indústria Portuguesa. António Saraiva falava no “Estado da Nação”, o programa de rádio da TSF e do Dinheiro Vivo em parceria com o Santander, que foi para o ar hoje pela primeira vez e que pretende ser um guia para ajudar as empresas a lidar com os efeitos da pandemia covid-19, ao longo dos próximos dois meses.

“O que se exige ao Governo é que vá mais longe, seja mais corajoso”, nas medidas para combater os efeitos económicos da Pandemia covid-19, acrescentou o responsável, que afirmou ir apresentar essa proposta ao Governo e ao Presidente da República.

Na mesma linha, Daniel Traça, Dean da Nova SBE, também considerou que “o governo não deve ter receios de usar instrumentos mais agressivos, nem ter outra preocupação que assegurar que as pessoas garantem os seus empregos e que a economia está pronta para reagir assim que a epidemia passar, com toda a força”. O reitor disse mesmo que, numa situação destas, “mais vale errar por exagero do que por defeito” e assegurar que a economia está pronta a reagir.

João Duque, economista e professor universitário e Rui Constantino, economista-chefe do Santander Portugal também participam na discussão que pode ouvir no vídeo em cima.

