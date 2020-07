Estado da Nação marcado por vírus que matou 2 anos de crescimento

António Costa chega sexta-feira ao debate parlamentar do Estado Nação com uma certeza: por mais que tente o contrário, é cada vez maior a distância política entre o seu governo e os partidos que com ele formaram, entre 2015 e 2019, a famosa geringonça.

A geometria do sistema mudou e agora este parece assente no Bloco Central . Apostado em não deixar esta mudança consolidar-se demasiado, António Costa já começou a lançar pontes à esquerda para aprovar o OE2021. É provável que aproveite o debate sexta-feira do Estado da Nação – debate que, na prática, marca o encerramento do primeiro ano parlamentar da XIV legislatura – para insistir nesse caminho.

O acordo orçamental da UE obtido terça-feira de madrugada, depois de uma das cimeiras mais longas da história comunitária, só reforçou essa distância. Bloquistas e comunistas não foram simpáticos com António Costa, ao contrário do que aconteceu com o PSD.

Além disso, o Conselho de Ministros poderá nesta quinta-feira prorrogar as medidas de lay-off simplificado que começaram a vigorar com o início do estado de emergência (18 de março passado) – e esta é outra medida que todos os partidos à esquerda do PS contestam vivamente.

Leia a versão completa em www.dn.pt

Ao mesmo tempo, no Parlamento – e sem que neste caso a pandemia tenha tido qualquer influência – prepara-se, também para esta quinta-feira, a aprovação de uma mudança do regimento da AR, por acordo do PS com o PSD, que acaba com os debates quinzenais com o primeiro-ministro.

É uma medida que todos os outros partidos contestam vivamente e que, mais uma vez, reforça a ideia de que o sistema deixou de ser governado em modo de geringonça e passou a ser governado pela velha aliança PS-PSD.

Na UE, foi aprovado um Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, em que pouco mais de metade são subvenções a fundo perdido.

Ao todo, Portugal vai arrecadar 45 mil milhões de euros em transferências nos próximos sete anos, montante no qual se incluem 15,3 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido no âmbito do Fundo de Recuperação e 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da UE a longo prazo 2021-2027.

Dois anos perdidos

Do ponto de vista da economia, António Costa chega ao debate sabendo que é como se dois anos de riqueza tivessem desaparecido devido à pandemia. O primeiro-ministro já tem na mão a “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030“, do professor universitário e gestor António Costa Silva, que vai agora para discussão pública, tencionando o governo apresentá-lo à Comissão Europeia em outubro, numa versão final.

No início do ano, quando foi aprovado o Orçamento do Estado para 2020, o governo previa que o produto interno bruto (PIB) ultrapassasse, no final do ano, os 219 mil milhões de euros. Mas em apenas cinco meses, as previsões no Orçamento Suplementar cortaram quase 20 mil milhões à riqueza, atirando o PIB para valores inferiores a 2018, na casa dos 199,6 mil milhões de euros. O valor nominal considerado é uma estimativa calculada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), uma vez que o Ministério das Finanças nunca divulgou o valor com que está a trabalhar.

Na alteração ao Orçamento aprovada em junho, o governo inscreveu uma variação do PIB de 6,9%, mas já admitiu que poderia rever em alta esta cifra, sendo até agora, a previsão mais otimista entre todas as entidades que fazem projeções oficiais.

Mas também o saldo orçamental vai ser revisto, mas aqui, segundo o governo, é por causa das alterações ao Orçamento aprovadas no parlamento pelos partidos da oposição. De acordo com o ministro das Finanças, o défice estará próximo dos 7% do PIB, sete décimas acima da previsão inicial de 6,3%. Em causa estará um impacto de 1,4 mil milhões de euros: mil milhões a menos de receita e 400 milhões com o aumento da despesa.

Mas também a dívida deverá atingir valores nunca antes vistos ultrapassando, pelas contas das Finanças, os 134% do PIB.

O estranho caso do desemprego

Para a taxa de desemprego, as previsões também não são as melhores e o valor pode regressar aos dois dígitos, o que já não acontecia desde 2016, quando atingiu os 11,1% da população ativa. Mas de acordo com os dados estatísticos oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o desemprego até parece estar a passar ao lado da crise. Em maio, a estimativa rápida do INE aponta para uma taxa de 5,5%, mais baixa do que em abril e março.

Tudo tem a ver com a forma como o desemprego é contabilizado, ou seja, a metodologia para se considerar uma pessoa desempregada. Um deles é a procura ativa de emprego. Ora, com o confinamento e limitação de deslocações, os inquiridos pelo INE não preenchiam este requisito, por exemplo.

Uma aproximação ao desemprego “real” é divulgada pelo INE – a taxa de subutilização do trabalho – e que já vai nos 14,2%, devido ao grupo dos inativos que está a engrossar porque muitos desempregados estão a ser enquadrados nesta categoria.

Outra forma de apurar o impacto da pandemia no mercado de trabalho é através do desemprego registado nos centros de emprego. De acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no final de junho estavam inscritas 406.665 pessoas, um aumento de 36,4% face ao mesmo mês do ano passado. Mas, pela primeira vez desde o início da crise, registou-se um decréscimo comparando com o mês anterior de 0,6%.

O contingente de desempregados só não terá aumentado mais devido ao chamado lay-off simplificado pedido por mais de 114 mil empresas, abrangendo cerca de 877 mil trabalhadores que mantiveram o posto de trabalho.