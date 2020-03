Estado de Calamidade: Ninguém entra, ninguém sai de Ovar

Fechado, tudo fechado, com circulação de pessoas limitada ao absolutamente essencial. É este o estado em que está Ovar, por risco de transmissão e criação de novas cadeias de transmissão de Covid-19, o que justificou a declaração do Estado de Calamidade no município, explicaram esta tarde os ministros da Administração Interna e da Saúde.

“Há 30 casos confirmados e pelo menos 440 contactos em monitorização em Ovar”, especificou Marta Temido, apontando tratar-se de uma área relativamente restrita que pode indiciar área de risco, dado que 50% dos casos registados na ARS Centro serem deste conselho. O que justifica, para a Autoridade Regional de Saúde, a decisão de fechar Ovar.

Também o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, especificou as razões e consequências da declaração da medida mais dura no âmbito da atuação da Proteção Civil, que passa pelo fecho de Ovar.

“Todas as atividades comerciais e industriais não essenciais estão fechadas, não se entra nem sai e nos transportes que por aqui passam não há entrada ou saída de passageiros no município”, explicou Cabrita, sublinhando que apenas os serviços essenciais se mantêm em funcionamento. “Restaurantes e oficinas estarão fechadas, padarias e supermercados abertos, na parte alimentar, assim como farmácias, bancos, gasolineiras”, especificou.

Estado de Calamidade vs. Estado de Emergência. Saiba aqui o que está em causa

O ministro explicou ainda que fica garantida a manutenção de serviços essenciais, quer de saúde e socorro quer de abastecimento de água e energia, por exemplo, e informou que a medida tem aplicação imediata. “O Estado de Calamidade justifica-se neste território e mantém-se até à data de 2 de abril”, podendo então ser reavaliado e podendo então ser prolongado caso se justifique.

Com o despacho enviado e o alerta dado às forças de segurança (PSP e GNR) para controlar e estabelecer “medidas que permitam a criação da zona de proibição de acesso ao município e se estabeleçam mecanismos de acompanhamento do cumprimento de medidas”, o ministro manifestou ainda a sua solidariedade a Ovar, onde os números duplicaram em 24 horas, e apelou à compreensão dos cidadãos e à restrição absoluta de atividades.