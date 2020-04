O deve saber do estado de emergência II. Ordem para recolher na Páscoa

A segunda fase do estado de emergência traz algumas novidades, incluindo medidas mais restritivas, no pacote aprovado na tarde desta quinta-feira pelo Conselho Ministros.

O decreto que entra em vigor à meia noite de dia 9 de abril – e volta durar 15 dias – foi aprovado ao início da noite pelo Presidente da República e regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República desde o dia 19 de março, assim como um novo conjunto de medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa justificou as medidas mais restritivas da segunda fase do estado de emergência por este ser “o nosso maior desafio dos últimos 45 anos” perante um adversário “universal, insidioso e imprevisível”. O presidente admite que nos espera um mês de abril “difícil”, mas com restrições necessárias mesmo com “efeitos sociais e económicos” à porta que serão “mais profundos e duradouros do que as crises mais longas que já vivemos”.

Entre as 00h00 do dia 09 e as 24h00 do dia 13 de abril estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência. Os ajuntamentos com mais do que cinco pessoas vão estar proibidos nos próximos quinze dias, enquanto vigorar a “segunda fase” do estado de emergência. A medida foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros extraordinário e que consta do diploma que executa o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência por mais duas semanas, até 17 de abril.

Desta vez, o Governo vai mais longe nas medidas de restrição de deslocações e alarga aos aeroportos nacionais. “Iremos neste mesmo período, das 00h00 de dia 09 até às 24 horas de dia 13, ter encerrados para o tráfego de passageiros todos os aeroportos nacionais. É uma medida excecional tendo em vista evitar circulação exterior para Portugal ou de Portugal para o exterior”, clarificou António Costa. A lotação nas viagens de avião ficam limitadas a um terço, tal como já acontece para os restantes transportes de passageiros

Governo reconhece que “tem havido abusos” e reforça as competências da Autoridade para as Condições do Trabalho. Novo despacho vai permitir a requisição de trabalhadores bem como dar aos inspetores o poder de suspender despedimentos que tenham sido feitos de forma abusiva.

Os doentes infetados com o novo coronavírus ficam isentos das taxas moderadoras, tanto na fase de diagnóstico como de tratamento.

Os proprietários de terrenos têm até ao dia 30 de abril para fazer a limpeza obrigatória para prevenção de incêndios. É uma das medidas que constam do decreto-lei que executa o estado de emergência.

O decreto-lei alarga o regime excecional de trabalho suplementar e extraordinário às IPSS e outras entidades do setor social. O diploma “visa possibilitar que a aprovação e afixação do mapa de férias se realize até 10 dias após o termo do estado de emergência”.

Os contratos a termo são renovados automaticamente e fica impedida a cessação de contratos de prestação de serviços de saúde privados.

Médicos, enfermeiros e auxiliares ficam impedidos de terminar os contratos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante o estado de emergência, quer por iniciativa do empregador, quer do trabalhador. O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros determina ainda que os contratos a termo são prolongados de forma automática.

Restaurantes podem continuar a funcionar apenas para confecionar comida para fora. Cantinas e refeitórios mantêm-se em funcionamento.

Uma das ideias é também “minimizar o risco decorrente do manuseamento de documento em papel no processo de emissão de faturas”.

(O Governo publicou ao final desta noite as medidas)

Empresas de autocarros sofreram perdas acentuadas de clientes e de receitas devido à declaração do estado de emergência.

Presidente da República deixou “caderno de encargos” para o “difícil” mês de abril. Portugal pode chegar aos 20 ou 30 mil casos de covid-19.

Lay-off: Empresas podem reforçar salários acima de dois terços sem perder apoio

Mesmo não fazendo parte do estado de emergência, foi esta quinta-feira esclarecido: empresas que avancem para lay-off podem pagar mais aos trabalhadores para que recebam acima de dois terços do salário, sem perderem o apoio público.

