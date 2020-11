Estado de Emergência: Governo revela novas medidas no sábado

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta em conferência de imprensa as conclusões da reunião de Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda em Lisboa, 12 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

As novas medidas que o Executivo de António Costa vai aplicar no âmbito do Estado de Emergência, que vai ser votado amanhã na Assembleia da República, só vão ser conhecidas no próximo sábado, indica o governo em comunicado. "No quadro da monitorização da evolução da pandemia e tendo em vista uma potencial renovação do estado de emergência entendeu o Governo suscitar ao Senhor Presidente da República a oportunidade de realizar uma nova reunião com os peritos, envolvendo todos os atores sociais e políticos, antes da tomada de novas decisões, para fazer um balanço das medidas já tomadas e do seu impacto e por forma a promover a melhor informação a todos os atores", começar por dizer o governo.

E acrescenta: "ao contrário do que tem vindo a ser noticiado, não foram ainda tomadas quaisquer decisões o que não faria sentido ocorrer antes da realização das audições em curso". Admite que há "diversos cenários" em cima da mesa "mas não foram tomadas quaisquer decisões pelo que qualquer anúncio constitui neste momento pura especulação".

O governo indica que as medidas que forem adotadas têm de respeitar os limites impostos pelo decreto presidencial e que "este depende da autorização da Assembleia da República e enquadra-se na Lei do Estado de Emergência. Assim, hoje à tarde o Senhor Presidente da República submeterá ao Governo para parecer o projeto de Decreto. Amanhã a Assembleia da República reunirá para se pronunciar. E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do Decreto Presidencial.".

Este comunicado surge no dia em que foram retomados os encontros no Infarmed. Esta manhã, Óscar Felgueiras, um dos especialistas presentes no encontro, indicava que "temos neste momento uma situação em que em geral está a haver abrandamento de crescimento" no Norte do país, a zona onde há mais casos de infeção, afirmou na reunião que decorre no Infarmed, em Lisboa, onde vários peritos estão a analisar a situação epidemiológica em Portugal.

Segundo o especialista, mesmo onde a pandemia está a crescer, em geral, há abrandamento e, eventualmente, onde está a descer a tendência é de descida em muitas regiões.

Portugal contabiliza pelo menos 3.632 mortos associados à covid-19 em 236.015 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Na edição desta quinta-feira, o Jornal de Notícias avança que o governo está a estudar a possibilidade de endurecer o controlo da circulação entre concelhos em todo o país para os primeiros fins de semana de dezembro, que têm dois feriados, podendo haver exceções. Em cima da mesa estará ainda a eventualidade de antecipar em uma semana as férias escolares do Natal, indica o JN.

