Estado de emergência renovado por mais uma semana

O estado de emergência foi renovado com os votos do PS e do PSD por mais uma semana. Depois de na segunda-feira o Presidente da República ter estado reunido com os partidos com assento parlamentar, esta terça-feira o governo - num encontro do Conselho de Ministros eletrónico - deu luz verde à renovação do estado de emergência entre 8 e 15 de janeiro. A proposta foi enviada para a Assembleia da República que a debateu hoje. Com os votos favoráveis do PS e PSD, o estado de emergência foi renovado por mais oito dias.

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues também votou a favor. PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto BE, CDS-PP e PAN se abstiveram, nota a Lusa.

Este foi o oitavo diploma do estado de emergência que o Presidente da República submeteu ao parlamento devido à pandemia do novo coronavírus. Contudo, foi o primeiro que abrange menos de 15 dias. Durante o fim-de-semana, num debate em torno das eleições presidênciais, a que Marcelo Rebelo de Sousa se recandidata, o Presidente já tinha admitido a possibilidade de renovação do estado de emergência por um período de oito dias, e não quinze como habitualmente, para que assim pudesse ser tomada uma decisão mais esclarecida.

Durante o debate, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que pretendia renovar o estado de emergência com "o mesmo regime" do que está em vigor, por um período de tempo mais curto, uma vez que não há dados suficientes ainda para perceber a evolução da pandemia durante a quadra natalícia e do Ano Novo.

O atual estado de emergência teve início às 00:00 de 24 de dezembro e termina às 23:59 desta quinta-feira, 07 de janeiro. Esta renovação terá efeitos a partir das 00:00 desta sexta-feira, 08 de janeiro, até às 23:59 de 15 de janeiro.

Nesta terça-feira, fonte do governo de António Costa disse à Lusa que eventuais medidas para este novo período só serão decididas na quinta-feira, na habitual reunião semanal do Conselho de Ministros.

