Estado devolveu 13 milhões de euros em benefícios em 2021

Cerca de um quarto dos impostos que o Estado arrecadou foram devolvidos através de taxas preferenciais, deduções ou isenções. Ou seja, 26,4% do total da receita fiscal transformaram-se em benefícios fiscais para os contribuintes.

A notícia é avançada pelo Negócios, que explica que, de acordo com o relatório da Despesa Fiscal de 2021, o total de benefícios fiscais atribuídos no ano passado atingiu 13.189,9 milhões de euros. Ou seja, 26,4% do total de impostos recolhidos no ano passado e o que perfaz cerca de 49,9 mil milhões.

A despesa fiscal corresponde basicamente à receita de impostos que o Estado não cobra ou devolve aos contribuintes, através de reembolsos, isenções tributárias, deduções, taxas preferenciais.

No ano passado os benefícios fiscais desceram, quando comparados com 2020 e 2019. Em 2020 o Estado optou por devolver 14.866,3 milhões de euros. Já em 2019, o valor ultrapassou os 50,5 mil milhões de euros, representando 29,4% do total da receita fiscal.