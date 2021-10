Estado espera arrecadar 4.917 milhões de euros de IRC em 2022

Entrega do OE 2022 © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Governo estima que a receita fiscal do IRC - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas atinja os 4.917 milhões de euros em 2022. Segundo a proposta de lei de Orçamento do Estado para 2022, este valor representa um aumento de 2% face ao ano de 2021.

Recorde-se que, em 2019, entraram nos cofres do Estado 6.317 milhões de euros de IRC, sendo que, em 2020, com a pandemia, esse valor se ficou pelos 5.053 milhões.

Para 2021, as previsões inscritas no Orçamento do Estado apontavam para uma receita total de IRC de 5.134 milhões de euros, mas as estimativas são agora de 4.841 milhões. Para 2022, o Governo prevê arrecadar 4.917 milhões com os impostos diretos cobrados às empresas.

"Ao nível das medidas de política com maior impacto, destacam-se os efeitos do CFEI II (Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II), a eliminação do pagamento especial por conta e ainda a isenção da aplicação, em 2020, 2021 e 2022 do agravamento das tributações autónomas quando as empresas apresentem prejuízos fiscais", pode ler-se na proposta entregue na Assembleia da República.

Refira-se que o CFEI II foi introduzido, no Orçamento do Estado Suplementar para 2020, constituindo um benefício fiscal de cariz temporário, que corresponde a uma dedução à coleta de IRC no montante de 20% das despesas de investimento em ativos afetos à exploração realizadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021.

Para 2022, o Governo pretende reativar o CFEI por mais seis meses, mas chama-lhe agora Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR), uma medida que custará 150 milhões de euros aos cofres do Estado.

Sobre a suspensão do agravamento das tributações autónomas nas empresas com prejuízo, explica o Executivo que irá manter o apoio às empresas na atual conjuntura económica marcada pela pandemia, estabelecendo uma "isenção de aplicação do agravamento das tributações autónomas, no período de 2022, quando os contribuintes apresentem prejuízos fiscais".

Esta isenção está condicionada à obtenção de lucros tributáveis em anos anteriores e ao cumprimento voluntário de obrigações fiscais. "Ajusta-se ainda o agravamento às situações de início de atividade, não sendo o mesmo aplicável em 2022 desde que a empresa esteja em atividade até ao terceiro período de tributação", pode ler-se na proposta de Orçamento do Estado.