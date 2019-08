Estado injeta mais 14,5 milhões de euros nos Transportes do Porto

Foram 2,9 milhões a meio de julho e mais 11,6 milhões de euros no fim do mês, em compras de novas ações pelo acionista Estado, conforme comunicado à CMVM. No total, mais de 14,5 milhões de euros que o Estado injetou na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), um aumento de capital que subiu o valor da empresa para os 302,54 milhões, mais 100 milhões do que somava há ano e meio.

A operação é comunicada no mesmo dia em que o governo e os autarcas do Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Valongo e Gondomar — os seis municípios servidos pelos STCP — assinaram o memorando de entendimento que dará vida à intermunicipalização da gestão dos transportes públicos do Grande Porto. O acordo prevê que a gestão passe para as mãos daqueles municípios, sendo o Porto voz maioritária nesse consórcio, porém é ao Estado que cabe assumir a dívida histórica da empresa, assim como resolver todo o contencioso da STCP — “as responsabilidades financeiras, laborais e de contencioso formadas durante o período de gestão estatal” –, à semelhança da solução que Costa assinou com Fernando Medina para Lisboa.

Nos STCP, este investimento público de 14,5 milhões de euros, que se soma aos perto de 10 milhões de euros que o Estado já avançou em empréstimos à empresa neste mesmo ano, segundo revela o relatório da execução orçamental (imagem abaixo), servirá para capitalizar a empresa, garantindo-lhe uma estrutura mais forte para realizar a operação.

Recorde-se que o governo tem em marcha, conforme o secretário de Estado José Mendes lembrou em maio, um investimento de 70 milhões para a compra de 274 autocarros para a STCP. A passagem da empresa de transportes do Grande Porto para gestão intermunicipal está prevista já para janeiro próximo.

“Esta assinatura compromete-nos todos. É uma grande opção, porque ao fazermos esta opção os municípios, com os recursos que têm e ao alocarem recursos a esta função específica, terão de ser mais magros em outras matérias, mas este é o investimento mais importante porque é o que garante o futuro das nossas netas e dos nossos netos”, disse esta tarde o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, perante o primeiro-ministro, António Costa, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e os presidentes das restantes autarquias.

Afirmações secundadas por outros autarcas, como o presidente da Câmara de Gaia e presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, que lembrou que a “gestão de proximidade da STCP” só a tem “beneficiado”. “Apesar de a cidade do Porto ficar com uma posição maioritária não será por isso que não nos entendemos. A STCP tem estes dois hemisférios. Uma fortíssima componente intermunicipal e o diálogo tem de ser aprofundado e continuado e tem uma característica de transporte municipal na cidade do Porto onde tem uma representação diferente”, disse Rui Moreira.

De acordo com o documento hoje assinado, no total e até 2023, os seis municípios da Área Metropolitana do Porto vão gastar 58,3 milhões de euros, sendo ao Porto que cabe a maior fatia (31,3 milhões) e a Valongo a mais magra (3,1 milhões). Com Lusa