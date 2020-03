Estado pode vir a emprestar para cobrir pagamento de rendas

Faltam ainda esclarecer pormenores como se há juros a pagar ou qual a redução de rendimento considerada para se ter acesso ao apoio, mas o Governo pretende passar a poder fazer empréstimos para o pagamento de rendas.

“Foi aprovada uma proposta de lei que habilita o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a conceder empréstimos para pagamento de renda aos arrendatários que tenham sofrido quebras de rendimentos”, indica o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 26 de março.

A proposta ainda vai à Assembleia da República para apreciação dos deputados devendo acontecer (é essa a expectativa do Governo) no próximo plenário marcado para o dia 2 de abril, indicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa depois da reunião do Governo.

Além desta medida, o Executivo também pretende também criar “um regime excecional e temporário de mora no pagamento de rendas (habitacionais e não habitacionais)”, lê-se no comunicado.