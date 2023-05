Estado quer tirar competências administrativas a entidades reguladoras

Ministro das Infraestruturas, João Galamba © LUSA

O Governo quer tirar competências administrativas à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e à ANACOM. A decisão já foi anunciada na Assembleia da República por João Galamba, que quer que sejam devolvidas ao Estado de competências como os licenciamentos. De acordo com notícia avançada pelo Negócios (notícia paga), desta forma, as entidades reguladoras independentes passam a ficam com atribuições de competência de regulação económica.

Por parte da ANACOM, e depois de questionado por aquele jornal, o seu presidente revela não ter tido qualquer interação com o Governo sobre este tema, mas avança que fará "aquilo que o Parlamento - que é o órgão de soberania que aprova a lei das autoridades reguladoras e que aprovou os nossos estatutos - determinar".

Cadete de Matos não deixou, no entanto de indicar que "a tendência tanto em Portugal, como em toda a União Europeia, tem sido de não proliferar entidades, não proliferar competências e garantir que as entidades são bem geridas e cumprem a sua missão".

Por seu turno, a ANAC escusou-se a tecer comentários, embora a RENA (associação que representa as companhias aéreas em Portugal) tenha frisado, através do seu diretor executivo, António Moura Portugal, que "tudo o que seja diminuir ou esvaziar as competências do regulador à partida - e sem saber o que está em causa - não nos parece ser uma boa solução".