Estado recebe garantia de mais de 350 milhões do BPP em 2018

Grande parte da devolução da garantia do Banco Privado Português para o Estado passou para 2018. Em causa estão 377 milhões de euros que serão utilizados para ajudar a reduzir o défice das contas públicas deste ano e que o Governo prevê que seja de 1%.

Segundo o jornal Público desta terça-feira, até ao final de setembro de 2017 tinham entrado apenas 73 milhões de euros do universo BPP. Os restantes 377 milhões de euros apenas serão transferidos após uma autorização final do juiz que lidera o processo de insolvência do banco.

A devolução da garantia de 450 milhões de euros dada ao BPP em 2010 para fazer face aos seus compromissos era a única receita extraordinária com a qual o Governo contava para 2017. O défice do ano passado, no entanto, ficará abaixo da meta de 1,6%. Segundo o primeiro-ministro, António Costa, o défice não deverá ultrapassar 1,3%.

O Governo, no entanto, já teve uma ajuda superior à do BPP. As vendas de défice tarifário da EDP representaram uma receita adicional de IRC de 467 milhões de euros, conforme adiantou o Dinheiro Vivo a 23 de dezembro.