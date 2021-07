Estado recruta 51 técnicos para centro de competências que não existe

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, tutela o centro PlanAPP. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Estado recrutou 51 técnicos para um centro de competências que ainda não existe. Desde março deste ano que está em funcionamento o Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública (PlanAPP). No entanto, o organismo do Estado está inativo.

Segundo o semanário Expresso desta sexta-feira, o organismo colocou 51 profissionais no centro que vai apoiar a definição de políticas públicas. Os técnicos tinham concorrido, em 2019, ao primeiro concurso de recrutamento centralizado de técnicos para a Administração Pública.

Depois de mais de um ano de seleção, as pessoas foram notificadas em abril que iriam entrar no PlanAPP. Os profissionais começaram a abandonar os seus cargos anteriores atempadamente e começaram a ficar sem rendimentos. O Estado, entretanto, não assinou contrato com os técnicos.

Com tutela repartida entre os ministérios da Presidência e do Planeamento, o PlanAPP está ainda em criação.

"Além do enquadramento legal e regulamentar, a criação de um serviço na Administração Pública envolve um conjunto de procedimentos inerentes à afetação de recursos (financeiros, patrimoniais, recursos humanos) que já se encontra em curso, designadamente o relativo à colocação de trabalhadores selecionados no âmbito do recrutamento centralizado para a Administração Pública", limita-se a responder ao semanário o Ministério da Presidência, tutelado por Mariana Vieira da Silva.